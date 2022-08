Lampa do kuchyne - je praktická?

Pre osvetlenie kuchyne platia rovnaké pravidlá ako pre osvetlenie v ostatných priestoroch bytu, či rodinného domu. Je potrebné zjednotiť vzhľad svietidiel a zladiť ich svetelné parametre s potrebami užívateľa – s prihliadnutím na činnosti, ktoré sa v kuchyni vykonávajú. V kuchyni je dôležitá najmä pracovná činnosť. Svetlo by sa malo nachádzať na všetkých pracovných miestach a malo by byť rovnomerné.

Svetlo prosím!

Na základné osvetlenie kuchyne výborne poslúži výkonná stropná lampa s opálovým krytom, ktorá dáva príjemné difúzne svetlo, svojím charakterom podobné dennému. Dobrou voľbou môže byť aj nepriame osvetlenie, ktoré dosiahneme odrazom svetelných lúčov od stropu alebo od steny. Na to dobre poslúži fabión, za ktorým sa ukryjú svetelné zdroje. Takéto riešenie oceníte v prípade, ak máte v kuchyni vysoký strop alebo na stropoch, kde sa nedajú umiestniť vývody. Použiť môžete aj výkonné nástenné, či stropné závesné lampy, ktoré svietia čiastočne smerom nadol a čiastočne nahor, pričom sa svetlo odráža od stropu. Opticky tak zväčšíme priestor kuchyne.

Centrálne osvetlenie by mali doplniť svietidlá, ktoré osvetlia pracovnú plochu kuchynskej linky a zabezpečia primerané podmienky pri všetkých činnostiach. Je totiž nepísaným pravidlom, že pri príprave pokrmov na kuchynskej linke si tienime vlastným telom. Tu sa uplatnia najmä rôzne typy svietidiel, ktoré sa montujú pod horné skrinky – od žiarivkových trubíc až po série bodových halogénových svietidiel.

V kuchyni sa uplatní aj tzv. akcentové osvetlenie. Nasvietenie skriniek pomocou svietidiel v rampe nad hornými skrinkami alebo osvetlenie vnútri zasklených skriniek dodá priestoru dramatickosť a kuchynská linka tak vytvorí zaujímavú kulisu najmä v otvorenom obytnom priestore. Tu však hovoríme len o dekoratívnom osvetlení, ktoré nám pri práci určite nijako nepomôže.

Niekedy je súčasťou kuchyne aj jedálenský stôl. Je to miesto, na ktorom sa stretáva celá rodina. Nad stolom by nemala chýbať lampa, ktorá svojím vzhľadom, kvalitou svetla a lokálnym charakterom svietenia navodí príjemnú atmosféru a podporí zážitok z večere. Siahnuť by ste mali po lampe, ktorá osvetlí rovnomerne celý stôl, no zároveň nebude oslňovať stolujúcich. Najvhodnejšie sú lampy s tienidlami z matného skla. Pri lampách s kovovými tienidlami sa odporúča inštalovať väčší počet, aby bolo osvetlenie stola rovnomernejšie a zvýši sa aj estetický účinok. Počet a typ svietidiel závisí od veľkosti a tvaru jedálenského stola.

Je veľmi dôležité vybrať to správne svietidlo. Ako sme už spomenuli, do kuchyne je najvhodnejšie difúzne svetlo. Výber svetelného zdroja závisí aj od toho, ako sa svietidlo používa. Ak chcete svietiť stále, priplaťte si za žiarivku. Vyššia cena sa vám vráti vďaka tretinovej spotrebe.

