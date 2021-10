Lavica s úložným priestorom ako štýlová súčasť predsiene

Čo všetko lavica dokáže závisí aj od vynaliezavosti a originality jej majiteľa. Lavicu s úložným priestorom si môžete vybrať v obchode, alebo si ju zhotovíte doma. Fantázii a šikovným rukám majstrov sa medze nekladú. Využijete ju na sedenie, či odloženie rôznych potrieb. Svoju funkciu splní v každom obytnom priestore. Asi najviac ju oceníte práve v predsieni. Dopraje vám komfort pri obúvaní aj vyzúvaní, zároveň do nej môžete odložiť topánky, dáždniky, alebo sezónne oblečenie, akým sú rukavice, šály, čiapky a iné. Máte na výber zo širokého množstva materiálov, farieb aj prevedenia. Základom úspechu je zladenie lavice so zvyškom interiéru.

Praktické a moderné lavice s úložným priestorom

Pri zariaďovaní predsiene sa snažíme vybrať nábytok, ktorý bude nie len pekný a moderný, no zároveň aj praktický, funkčný a šetriaci priestor. Ide totiž o miestnosť, v ktorej si strážime doslova každý centimeter. Našou snahou je získanie dostatočného úložného priestoru pri zachovaní vzdušnosti a ľahkosti celého interiéru. Ideálnou voľbou do malých predsiení je nábytok na mieru. Ak túžite po krásnom dizajnérskom kúsku vsaďte na lavicu s úložným priestorom.

Ponuka v obchodoch aj na internete je skutočne bohatá. Lavice nájdete v najrôznejších tvaroch aj veľkostiach. Do menších priestorov sa hodia aj menšie lavice s úložným priestorom. Zvyčajne sú užšie a kratšie, pričom umožňujú pomerne jednoduché spojenie a kombinovanie s predsieňovou stenou, či botníkom. Nikdy neumiestňujte lavicu pri vešiak, alebo pod poličku s háčikmi na zavesenie. Odložené veci by vám znepríjemňovali sedenie. V prípade nepriaznivého počasia by mohla zasa stekať voda alebo sneh na sedaciu časť lavice a nepekne ju ušpiniť, či dokonca znehodnotiť. Máte priestrannú predsieň alebo vstupnú halu? Práve pre vás sú určené veľké lavice, poskytujúce vyššiu mieru pohodlia aj úložného priestoru. Častokrát ide o lavice s robustnými operadlami, vyrezávanou a zdobenou konštrukciou a s množstvom dekoratívnych prvkov, napr. vankúšov.

Pestrý výber vás čaká aj v oblasti materiálov a farieb. Lavice s úložným priestorom nájdete v klasických aj pestrých farebných kombináciách. Stačí si len vybrať a lavicu prispôsobiť ostatným farbám a vzorom v interiéri predsiene. Ak chcete lavičkou upútať pozornosť priateľky, či rodiny, siahnite po výraznej farbe, netradičnom motíve, alebo ozdobnej konštrukcii. Z hľadiska materiálov si môžete vybrať prakticky čokoľvek. Na trhu sú dostupné lavice plastové, z drevotriesky, teakové, ratanové, drevené, ale aj kovové. K najobľúbenejším typom patria masívne drevené lavice s kovovými alebo ratanovými prvkami. Pohodlné sedenie zabezpečuje vrchná časť lavice. Najčastejšie býva čalúnená. V ponuke sú však rôzne typy pevných textílií, ale aj ekokože, či koženky. Ak si potrpíte na luxus, môžete si vybrať lavicu so sedením z prírodnej kože. V ponuke sú aj klasické jednoduché drevené lavice s doplnkami, napr. dekou, podsedákmi a dekoračnými vankúšmi. Zariaďujete si bývanie v koloniálnom štýle? Prekryte lavicu umelou kožušinou.

Lavice do predsiene plnia okrem estetickej funkcie aj tú praktickú, ktorá je zakomponovaná v spomínanom úložnom priestore. Z lavice sa teda razom stáva praktický pomocník do domácnosti. Úložný priestor je zakomponovaný viacerými spôsobmi. Vždy je však situovaný v spodnej časti lavice. Môžete si vybrať kombináciu, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať – otvorený priestor, väčšie úložné boxy, zásuvky, vyklápacie skrinky, alebo dokonca lavicu kombinovanú s menšou skrinkou na topánky. Osobitým typom sú tzv. otváracie lavice. V tomto prípade sa k úložnému priestoru dostanete vtedy, ak zodvihnete vrchnú časť, určenú na sedenie. Nech už si vyberiete do predsiene akúkoľvek lavicu s úložným priestorom dôležité je, aby splnila vaše očakávania a potreby.

