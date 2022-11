Luxusné komody v tvare ženských kriviek

Luxusné komody zahŕňajú niekoľko typov nábytkových variácií. Medzi nimi napríklad starožitnosti z jednotlivých historických období, ale tiež dizajnový ručne maľovaný alebo vyrezávaný nábytok. O tom, že oblé tvary a línie kopírujúce ženské krivky sú pre ne charakteristické, sa presvedčte sami.

Luxusné komody pre náročných

Nemusíte vlastniť zberateľské kúsky, aby ste dosiahli luxusný interiér. Avšak, pravdou zostáva, že ani vydarené imitácie nemusia vždy pôsobiť želaným dojmom. Repliky napodobňujúce originálne luxusné komody sú síce cenovo výhodné, no v tomto prípade platí, že človek s obmedzeným finančným rozpočtom by nemal špekulovať.

Ak totiž trváte na tom, že komoda s prívlastkom exkluzívna by mala byť súčasťou vašej obývačky, počítajte s tým, že jej budete musieť prispôsobiť i zvyšok zariadenia. Ak ju chcete nominovať do úlohy solitéra, o to viac by malo ísť o originálny kus a nie žiadnu napodobeninu.

Nielen luxusné talianske komody sú žiadané, francúzsky štýl si stále drží noblesu

Komody potiahnuté kožou, starostlivý výber materiálov, ich prepojenie s originálnym tvarom, detaily, ktoré utvárajú celok (často pozlátené), to je symbol luxusu, ale tiež riešenie, ako získať ďalší úložný priestor. Potrpíte si na renomovaných výrobcov „s menom“ alebo pátrate po starožitnostiach? Tak či onak, originálny interiér sa postará o tú správnu atmosféru.

Uchvátila vás antika a jej ozdobné reliéfy? Páči sa vám renesančný masívny nábytok? Je vám blízka pompéznosť baroka a rokoka? Zaujala vás secesia alebo art deco? Preferujete jednoduchosť tvarov súčasnosti? Nezabúdajte, že aj keď sú komody univerzálnym druhom nábytku, tento raz dostali povýšenie, ktoré je podmienené tým, ako bude vyzerať zvyšok interiéru.

Pozrite si komody v týchto e-shopoch:

Pozrite si aj tieto komody v tvare ženských kriviek:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: