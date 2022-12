Naša poradňa: ideálny detský stôl a stolička

Pri výbere toho správneho stola pre dieťa je dôležité dodržať určité podmienky, ktoré zabezpečia vašej ratolesti pohodlie a komfort. Ten by totiž mali pociťovať pri písaní domácich úloh, ale aj hraní či maľovaní. Keďže stôl kupujete ešte pre dieťa, dôležitá je aj bezpečnosť. Ostré hrany a rohy odporúčame nahradiť zaobleným rohmi, pričom nehrozí také vysoké riziko úrazu.

Detský stôl by mal byť pevný a stabilný, pretože práve deti sú najväčšími výmyselníkmi, a preto treba môže dôjsť k jeho prevráteniu. Aby ste mu predišli, nekupujte stôl z príliš ľahkých materiálov. Ohľad berte aj na rozmery nielen samotného stola, ale aj miestnosti, v ktorej bude umiestnený. Aby sa vaše deti necítili za stolom stiesnene, nájdite v detskej izbe dostatočne veľký priestor.

Veľkosť a rozmery detského stola

Rozmery detského stola sa môžu líšiť s veľkosťou „pracovnej“ dosky, a teda plochy, ktorá je reálne využívaná na aktivity za stolom, či už je to písanie, čítanie a pod. Ideálna dĺžka stola v období začatia školskej dochádzky je 150 cm, pričom jeho výšku nastavíte v rozmedzí 51-78 cm. Odporúčaná výška je cca 2 cm nad spustenými lakťami sediaceho dieťaťa. Rastúce stoly majú tiež náklon ich písacej plochy, ktorá môže dosiahnuť až 85°.

Pri výbere detského stola vyhraďte dostatočný priestor nielen nohám, ale aj ďalšiemu príslušenstvu, akým sú napríklad perá, farbičky, lampa, prípadne rámik s fotkou alebo obľúbeným hrdinom.

Dizajn detského stola a stoličky

Výrobcovia ponúkajú rôzne vyhotovenia detského nábytku. Nemusíte si vybrať iba klasický drevený a taktiež nemusíte zvoliť jeho jednofarebnú variantu. Detský stôl môžu totiž zdobiť aj rôzne motívy, grafické potlače či portréty obľúbených detských hrdinov. My však odporúčame, aby ste tento krok zvážili a pre vaše dieťa zvolili taký nábytok, ktorý sa mu bude páčiť aj o niekoľko rokov a nebudete nútení ho vymeniť za nový.

Ak zvolíte iba jednofarebné prevedenie, neurobíte chybu a ľahko detský stôl aj stoličku zladíte k zvyšku detskej izby. Bielou nič nepokazíte, navyše je veľmi moderná. Ak sa vám ale táto farba zdá príliš sterilná, môžete si vybrať akékoľvek iné sfarbenie rastúceho nábytku. Obľúbená je napríklad ružová, modrá alebo zelená farba.

Výber detskej stoličky

Ak zvažujete kúpu detskej stoličky, myslite na jej väčšie zaťaženie v budúcnosti. Počítajte aj s hmotnostnou rezervou a výškovým nastavením opierky. Nohy dieťaťa by mali byť pevne na podlahe v 90° uhle a chrbtica by sa mala opierať o dostatočne vysokú opierku. Okrem tej chrbtovej by mala mať stolička aj lakťové opierky. Vhodné sú aj otáčacie stoličky, ktoré dokážu splniť podmienku stability.

Ak sa rozhodnete pre kúpu rastúceho stola a stoličky, nemusíte brať ohľad na to, že vaše dieťa opäť narástlo. Detský stôl so stoličkou sa totiž dokážu dokonale prispôsobiť jeho výške. Vyberajte starostlivo, ide o zdravie vašich najmilších. Vstupná investícia bude síce vyššia, no v konečnom dôsledku sa výraznejšie oplatí.

