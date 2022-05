Návrh, ako môže vyzerať úžitková záhrada

Záhrada je nielen miestom pre oddych a kvitnúce záhony. Mala by nám prinášať aj úžitok. Toto pravidlo sa týka predovšetkým vidieka. Najmä tu totiž dominujú úžitkové záhrady s ovocnými sadmi a zeleninovými záhonmi. Inšpirujte sa.

Či už ste začínajúci alebo skúsený záhradkár, všetci sa zhodneme na tom, že bohatá úroda zeleniny vie potešiť každého. Ak do záhrady vložíte trocha úsilia a využijete tie správne techniky, úroda a vaša radosť bude tento rok ešte väčšia.

Keď záhrada prináša oddych aj úžitok

Najspoľahlivejšou cestou ako zvýšiť a skvalitniť úrodu v zeleninovej záhrade je redukcia priestoru medzi rastlinami. Bude to však fungovať len vtedy, ak si zriadite trvalo vyvýšené záhony a hriadky, ktoré sú úrodnejšie. Tajomstvom ich vyššej úrodnosti je fakt, že sa každoročne nepreorávajú a ich kultivácia je minimálna, takže sa nenaruší biologická aktivita v pôde (mikróby, dážďovky), ktorá robí pôdu úrodnejšou a priepustnejšou pre korene rastlín.

Ďalšou výhodou vyvýšených záhonov je ich praktickosť – pôda sa nepresúva von z hriadok, záhrada je usporiadanejšia, máme viac priestoru na prácu a šetria aj naše chrbty. Trvalo vyvýšené záhony si môžeme zhotoviť z ľubovoľných materiálov (drevo, tehly, betónové tvárnice atď.) v ľubovoľnej výške podľa preferencií. Šírka záhonov by mala byť taká, aby ste do stredu záhonu dosiahli pohodlne z každej strany (cca. 75 cm). Veľa ľudí so založením trvalo vyvýšených záhonov váha, z obavy, že takéto záhony im zaberú viac miesta a nebudú môcť využiť celú plochu na sadenie. Opak je však pravdou, pretože záhony produktivitu vašej záhrady zvýšia.

Niektoré druhy zeleniny rastú lepšie s oporou. Vyhovujú im ploty, palice, mriežky a iné štruktúry. Rastom do výšky a nie do šírky vyprodukujú rastliny väčšiu úrodu na štvorcový meter a taktiež budú menej trpieť chorobami. Rastliny ktoré majú radi oporu sú:

Paradajky – zvoľte si variety, ktoré budú rásť a produkovať plody, niekedy aj do prvých mrazov. Pestujte ich na drôtených klietkach alebo na dvojmetrových paliciach

aj keď oproti kríkovým formám im trvá dlhšie kým dozrejú, úrodu produkujú dlhšie, niekedy až do prvých mrazov

ťahavým varietám sa dobre darí na plotoch a mriežkach. Ich plody sú rovnejšie a uniformnejšie

tieto dlhosezónne rastliny potrebujú oporu prispôsobenú na ťažkú váhu. Väčšie plody budú tiež potrebovať látkové závesy, aby mali oporu

Ak si sezónu nenaplánujeme, budeme mať v určitom období zeleniny nedostatok a inokedy zasa prebytok, ktorý nebudeme schopní využiť. Na rozvrhnutie úrody existujú dva spôsoby – oba sú veľmi jednoduché. Postupné sadenie rovnakej variety zeleniny napríklad v týždňových intervaloch, alebo sadenie skorších, stredných a neskorých variet v rovnakom čase. Takto si úrodu rozvrhneme na dlhšie časové obdobie. Keď už rastlina dorodila, nahraďte ju inou. Napríklad po dozretí jarného šalátu, nasaďte na rovnaké miesto kríčkovú fazuľu a po odrodení môžete na rovnaké miesto opäť zasadiť zeleninu, ktorá znáša chladnejšiu klímu (šalát, špenát, reďkovka).

Niektoré rastliny rastú rýchlejšie ako iné a navyše môžu benefitovať zo vzájomnej spoločnosti (môžu si poskytovať tieň, odpudzovať škodcov, hnojiť pôdu, prípadne poskytovať oporu). Napríklad, ak vysadíte reďkovky a mrkvu na rovnaké miesto, reďkovky dozrejú za približne 30 dní, vtedy bude mrkva ešte maličká. Ďalšou možnosťou je kombinovať ťahavé formy zeleniny (napríklad paradajky) s prízemnými rastlinami (tekvica/cuketa). Takýchto spoločných foriem pestovania je niekoľko druhov. Medzi najznámejšie patria: kukurica spolu s hrachom/fazuľou a tekvicou/reďkovkou, alebo kombinácia rýchlo a pomaly dozrievajúcej zeleniny, ako šalát s paradajkami alebo reďkovka s kukuricou.

Používajte skleník – skleník je rokmi overená metóda ako zvýšiť produktivitu v záhrade a predĺžiť si sezónu. Môžu sa v ňom pestovať aj teplomilnejšie druhy a na jar nám poslúži aj na pestovanie priesad. Postavte si ho dostatočne vysoký pre ťahavé rastliny, ako sú paradajky a uhorky

Používajte priesady – doma alebo v skleníku predpestované priesady vám ušetria čas potrebný na vzklíčenie rastlín

