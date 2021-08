Pár tipov na to, ako si spraviť zo svojej spálne útulné miesto

Je to prirodzene dané, že sa chceme cítiť dobre na mieste, kde žijeme, predovšetkým spávame. Spálňa by mala byť miestom, kde si dokážete skutočne oddýchnuť. Nepremýšľate v nej nad tým, čo všetko by ste v nej chceli zmeniť. Ak však takéto myšlienky máte, možno prišiel čas na to, aby ste zmenili vzhľad vašej izby. Poďme na to!

V spálni bežne trávime viacej času než len v noci. Počas dňa si tam ideme oddýchnuť, prebiehajú v nej naše ranné rituály, či si v nej poobede vypijeme kávu. Je dokázané, že čím útulnejšie bude vaša spálňa vyzerať, tým lepšie sa v nej budete cítiť. Ako na to?

1. Textil a látky

Doslova svoju spálňu oblečte. Využite všetko, čo sa len dá. Začnite s posteľou. Kúpte si pekné obliečky, ktoré budú farebne ladiť s ostatnými časťami izby. Výber materiálu a vzoru je len na vás. Ak si nie ste istí, ktorý vzor by sa do spálne hodil najviac, vždy si môžete kúpiť čisto biele obliečky a cítiť sa ako v luxusnej hotelovej izbe.

Ďalej by mala prísť na rad samotná zem. Oblečte ju do koberca. Koberec je skvelým doplnkom, ktorý v sebe skrýva praktickú aj estetickú funkciu. Na jednej strane zachytáva prach a vy nebudete musieť ráno stúpiť na chladnú zem, na druhej strane opticky vyplní priestor, a preto izba nebude vyzerať prázdna.

Posledným bodom sú záclony a závesy. Môžete si zohnať vyšívané alebo textilné. Výber je na vás. Závesmi dokážete večer stlmiť svetlo a vytvoriť tak skvelú atmosféru. Pekné záclony zase vedia upútať pozornosť.

2. Nábytok, ktorý využijete

Bežne majú ľudia v domoch nábytok, ktorý ale nemá veľa praktického využitia. Je už napríklad starý a rozpadá sa, má vypadnutú poličku alebo je príliš veľký. Pred nakupovaním nábytku si dobre premyslite, koľko vecí chcete v spálni mať a koľko úložného priestoru budete potrebovať. Ak chcete vytvoriť útulný dojem, odporúčame vám kupovať drevený nábytok, ktorý sa hodí ku všetkému a dlho vydrží.

Krásnym príkladom sú retro TV stolíky, ktoré výborne vyplnia priestor v spálni a dodajú jej vintage nádych. Takéto nábytkové súpravy si viete pekne rozložiť a ich výhodou je, že do nich zmestíte naozaj všetko potrebné.

Veľkým pomocníkom vie byť aj malý nočný stolík, na ktorom môžete mať všetky dôležité veci, ktoré ráno alebo večer potrebujete. Nie je nič lepšie, než keď ráno nemusíte hľadať ponožky, lebo ste si ich večer nachystali na stolík.

Foto: Gaf_Lila / Shutterstock.com

3. Bez doplnkov sa nepohnete

Ak je vaším cieľom vytvoriť útulnú spálňu, bez doplnkov to nepôjde. Máme pre vás 3 tipy na doplnky, ktoré by ste určite nemali vynechať.

Prvým z nich sú okrúhle zrkadlá. Zrkadlo má podobne ako koberec optickú moc zväčšiť miestnosť. Zároveň odráža svetlo, preto bude miestnosť pôsobiť ešte svetlejšie.

Druhým z doplnkov sú lampy. Nielen veľká lampa, ktorej primárnym cieľom je osvetliť miestnosť. Máme na mysli malé lampy, doslova až lampičky či svetielka, ktorých úlohou je vytvoriť tú správnu atmosféru.

Tretím tipom je niečo, čo môžete zavesiť na stenu. Môžu to byť veľké hodiny, obrazy s krajinkami, obrazy s rodinnými fotografiami, koláže, motivačné citáty. Môže to byť čokoľvek, čo vám bude robiť radosť a budete sa na to radi pozerať.

Vytvoriť si spálňu snov môže byť finančne nákladné. Vy však nemusíte meniť všetko naraz. Premyslite si, čo chcete vo vašej spálni zmeniť a choďte na to postupne. Časom uvidíte, ako sa vám vaša spálňa mení pred očami. Mnohé krásne kúsky nájdete na internete aj za zlomok ceny. Všímajte si výpredaje a zľavy.

Platí zlatá zásada, že v jednoduchosti je krása a niekedy je menej viac. Myslite na to, keď si budete kupovať jednotlivé kúsky.

Veľa šťastia!

