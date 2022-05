Pestovanie goji

Možno ste záhradkárom telom aj dušou alebo len pestovateľom vo voľnom čase. Nech už je to akokoľvek, ľudí odjakživa lákalo všetko nové a nepoznané. Aj preto sa v našich záhradách čoraz častejšie objavujú citrusy či exotické kvety a bylinky. Niečím zaručene novým je aj goji. Čo to je a ako postupovať pri pestovaní sa dozviete v nasledujúcom článku.

Exotický vánok z Číny

Goji alebo tzv. kustovnica je v našich končinách známa len zopár rokov. Ľudia sa s ňou začali zoznamovať prostredníctvom prípravkov z lekárne, v rámci ktorých sa používajú sušené plody goji. Podmienky stredného, mierneho pásma sú pre jej pestovanie viac ako ideálne. Je výrazne odolná voči mrazom, netrpí chorobami a nenapádajú ju škodce. Na jednej strane intenzívne rastie, avšak na strane druhej prináša veľmi malú úrodu.

Rez musí byť prioritou

Goji charakterizuje bujný porast, ktorý je nutné regulovať. Druhý rok po zasadení vás poteší prvými plodmi. Bohatú úrodu však prinesie až vo štvrtom roku. Pravidelný každoročne opakovaný rez musí byť trvalou súčasťou starostlivosti. Vykonajte ho najneskôr do konca júna. Máte nízku či slabú úrodu, len v podobe drobných plodov? Vypovedá to o tom, že rez bol vykonaný zle alebo neskoro.

zdroj: gettyimages.com

Postup, ako uskutočniť rez

do cca dvoch tretín kríka odstrihnite všetky výhonky, ktoré vyrastajú z kmeňa

vytvorte kmienok – zviažte zopár rovných a pevných výhonkov dovedna a upevníte k nim kolík

vytvoríte cestu slnečnému žiareniu, vďaka čomu budú plody veľké a dobre vyzreté

zvyšné výhonky skráťte o polovicu, podporíte druhotné rozkonárenie

Ak by sa výhonky neskrátili, pokračovali by v raste až do dĺžky niekoľkých metrov. Uskutočnil by sa rast výhonkov na úkor budúcich plodov. Rastlina by sa vysilila, vytvorila by veľmi málo kvetov a úroda by bola minimálna, ak nie aj nulová. Po reze nezabudnite na hnojenie. Goji má korene veľmi plytko v zemi, preto pri zapracovávaní motykou dávajte pozor, aby ste rastlinku omylom nevykopali. Používajte základné viaczložkové hnojivá, napr. dusíkaté, prípadne NPK.

