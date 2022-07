Pestovanie rozmarínu

Poznáte rozmarín a jeho omamnú vôňu? Liečivá bylinky, výrazné korenie, kozmetická prísada. Vymenovali sme len zopár oblastí, v ktorých túto čarovnú rastlinku využijete. Vypestovať si ju môžete aj sami doma, nie je to totiž vôbec zložité.

Exotický rozmarín

Rozmarín môžete pestovať zo semienok, alebo si ho rozmnožíte odrezkami. Odrezky nechajte, najskôr, zakoreniť vo vode a až následne ich zasaďte do pôdy. Pri semienkach je postup o niečo zložitejší. Pôda by nemala byť ťažká, príliš mokrá ani výživná. Rastlinka je zvyknutá a dobre znáša aj skromnejšie podmienky. S pestovaním začíname na prelome február/marec. V tomto období svieti slniečko už o niečo intenzívnejšie. Po vzídení presaďte rastliny do samostatných kvetináčov. Nevysádzajte ich na vonkajšie záhony, pretože sú nesmierne citlivé na chlad. Do vonkajšieho prostredia ich situujte len v nádobách, ktoré môžete kedykoľvek schovať a ochrániť tak rozmarín pred poveternostnými vplyvmi.

Starostlivosť o rozmarín

Rozmarín miluje slnko. Nájdite preň slnečné miesto. Poteší vás aj v interiéri. S polievaním opatrne. Rozmarín neobľubuje premočenú pôdu. Zalievajte len v prípade, že je pôda úplne vysušená a vodu situujte do misky, nie priamo do pôdy. Používajte odstátu vodu s primeranou teplotou. Raz za tri týždne aplikujte organické hnojivo, ideálne v tekutom stave. Rastlinky, ktoré plánujete konzumovať, nehnojte. Pri presádzaní dávajte veľký pozor na korene, pričom ide o každoročnú záležitosť. Rozmarín vonku neprezimuje. Ešte pred príchodom mrazov ho preneste na chladnejšie miesto v interiéri, alebo ho umiestnite priamo do niektorej z miestností. Počas zimy obmedzte aj polievanie.

Z rozmarínu sa zberajú predovšetkým listy. Majú všestranné využitie a spracovať ich môžete čerstvé, sušené, ba dokonca aj zmrazené. Je klasifikovaný ako korenie, na základe chuti, vône a účinkov, aj ako liečivá bylinka, ktorá má antiseptické a dezinfekčné účinky. Regeneruje pamäť a napomáha k správnej funkcii a činnosti pečene. Rozmarínovou masťou sa zbavíte kŕčov, reumatizmu aj zapálených nervov. Nemôžete dobre spať? Pripravte si pred spánkom rozmarínový čaj. Jeho omamná vôňa je zasa inšpiráciou pre výrobcov kozmetiky. Na trhu nájdete širokú ponuku vonných olejov, či solí do kúpeľa. Nenahraditeľné miesto má aj v kuchyni. Zvýrazní chuť grilovanej zeleniny aj jahňacieho mäsa, patrí k overeným prísadám do šalátov, omáčok, marinád či pokrmov z mletého mäsa.

