Pomôžeme vám s výberom pohovky a sedačky

Čím sa riadiť?

účel a funkcia (či je súčasťou detskej izby, pracovne, na sledovanie TV, každodenné spanie…)

tvrdosť

rozmery (aj dĺžka sedadla a výška opierky)

komfort (vankúše, polohovateľné podrúčky…)

praktickosť a údržba

dizajn (štýl zariadenia miestnosti)

Ako si vybrať pohovku?

Pohovka neslúži len na oddych či pohodlné sledovanie TV. Využiť ju môžete napríklad aj pri práci z domu, preto by mala byť praktickou a pohodlnou zároveň. Niektoré typy pohoviek môžu slúžiť dennú aj nočnú šichtu. Dokážete ich totiž v priebehu niekoľkých sekúnd premeniť na pohodlnú posteľ. Vďaka tomuto praktickému mechanizmu ľahko zmenia svoj vzhľad aj účel. Niektoré pohovky môžu zmeniť svoju vizáž už počas dňa, a to pomocou nastaviteľných polohovateľných bočných opierok. Ak výrobca umožňuje väčší sklon, až do 90°, opierky sa menia na odkladacie či nočné stolíky.

Pohovky určené na každodenné spanie využijete najmä v bytoch alebo menších domoch. V garsónke či jednoizbovom byte ste obmedzení veľkosťou sedačky, preto je ideálne vybrať si taký typ, ktorý zastúpi aj posteľ, kvôli nedostatku miesta. Ak je pohovka rozkladacia, pri výbere sa zamerajte aj na náročnosť a spôsob rozkladania. Nemusíte sa obávať, že takáto multifunkčná pohovka nebude oplývať originalitou a dizajnom. Práve tento druh nábytku sa stal veľmi obľúbeným a preto nebudete mať núdzu o rôzne tvary, poťahy s motívmi a vzormi. Viac sa dočítate v článku „Ktoré pohovky sú najpohodlnejšie na spanie?“.

Kvôli každodennému používaniu je vhodné zamerať sa tiež na samotný poťah. Pohovky si, samozrejme, môžete zakúpiť aj v koži, avšak toto prevedenie je obľúbenejšie skôr pri väčších sedacích súpravách. Aby sa údržba stala čo najjednoduchšou, odporúčame vybrať si kvalitnú špeciálnu tkaninu, ktorá sa ľahko čistí. Ako alternatíva poslúži odnímateľný poťah, ktorý môžete po zašpinení oprať a opätovne doň obliecť pohovku. Ak máte radi bielu a hľadáte pohovku na každodenné spanie, odporúčame vám o tejto farbe veľmi neuvažovať. Siahnite radšej po farbách a vzoroch, aj tie vedia pôsobiť decentne a pútavo zároveň.

Ako si vybrať sedačku?

Predstavy o komforte sa môžu líšiť. Samozrejme, aj štýl sedačky závisí od individuálnych požiadaviek a životného štýlu. To najdôležitejšie pri výbere sedačky je, že vám musí sadnúť. A to doslova. Sadnúť do vášho priestoru, do štýlu interiéru, do pohodlnosti pri sedení. Základným aspektom výberu sme sa už venovali v článku „Je lepšia rohová sedačka alebo sedačka v tvare U?“. Na aké ďalšie veci sa oplatí pri kúpe sedačky zamerať?

Súčasné jednoduché tvary sedačiek môžu popierať pohodlný pocit pri sedení. Čisté línie sedačky sú síce moderné a vzhľadovo atraktívne, no často sú samotné opierky nahradené vankúšmi, ktoré nie vždy môžu lahodiť vašej chrbtici. Aby ste vlastnili práve model pre maximum pohodlia, uprednostnite také matrace a výplň, ktorých stupeň tvrdosti vyhovuje vášmu komfortu aj zdraviu. Pretože ak sa bavíme o sedačke, pravdepodobne na nej trávite takmer každý deň, narozdiel od pohovky, ktorá môže byť napríklad súčasťou kancelárie a jej využitie nie je pravidelné.

Medzi základné výplne tzv. sedákov patrí PUR pena, HR PUR pena či Bonellová pružina. Sedačky vyplnené PUR penami dosahujú skôr strednú tvrdosť. Naopak, pružinový mechanizmus má vyššiu tuhosť aj životnosť. V kombinácii s kokosovou rohožou alebo kovovou doskou sa nemusíte obávať, že budete pružinu cítiť pri sedení. Finálnu tuhosť sedenia okrem výplne ovplyvňuje aj podklad sedákov. Častým materiálom je LTD doska, ktorá je síce cenovo výhodná, ale môže nastať rýchlejšie opotrebenie sedačky. Čalúnické pásy sú ďalším typom podkladového materiálu, ktorý spĺňa parametre kvality. Na pružnosť sedenia vplýva aj vlnovcová pružina, ktorá je kvalitnou podkladovou „doskou“.

Typy sedačiek:

3 + 2 + 1

rohová sedacia súprava

sedacia súprava v tvare U

systémové sedacie súpravy (na mieru, možnosť vyskladania)

Máte predstavu o štýle, ale neviete sa rozhodnúť pre tvar sedačky? Hlavnú úlohu hrá priestor. Pri výbere sedačky 3 + 2 + 1 je výhodou dostatok voľného miesta pri sedení a tiež možnosť rozloženia častí zostavy podľa vašich potrieb. Pravdou však je, že oproti rohovým sedačkám sú náročnejšie na zaberanie priestoru. Rohová sedacia súprava naopak vyplní kút vašej miestnosti a zužitkuje tak každý centimeter miesta. Hodí sa do menších aj väčších obývacích izieb a často oplýva úložným priestorom a rozkladacou funkciou. Častým problémom pri kúpe tohto typu sedačky býva zvolenie ľavého a pravého rohu. Ten sa určuje podľa toho, na ktorej strane máte roh, keď stojíte oproti sedačke. Neurčuje sa vtedy, keď na sedačke sedíte. To znamená, že ak stojím oproti a roh steny je vľavo, vyberiete si ľavú rohovú sedačku. Pritom keď sa usadíte, roh sedacej súpravy bude po vašej pravici.

Sedacie súpravy v tvare U sú obľúbeným typom najmä kvôli veľkému počtu usadenia hostí a častých návštev. Navyše máte možnosť si ich vyskladať z jednotlivých komponentov vyhovujúcich vášmu priestoru. Preto môže byť vaša sedačka „malým účkom“ alebo veľkým U, ktorého jedna časť je dlhšia a druha kratšia. Všetko záleží na rozmeroch obývačky a vašom vkuse. Ak máte atypickú miestnosť a navyše aj presnú predstavu o vašej sedačke, nechajte si ju vytvoriť na mieru.

S výberom poťahu pri sedačke je to rovnako ako pri pohovke. Uprednostniť by ste mali kvalitné materiály, ktoré sú nenáročné na údržbu. Ušetríte si tak robotu pri rozliatej káve alebo spratávaní chlpov po domácich miláčikoch. Takýmto materiálom nemusí byť len nadčasová a drahá koža. V súčasnosti výrobcovia ponúkajú aj špeciálne umývateľné poťahové látky, vyrábané nanotechnológiami na úpravu mikrovlákna. V takomto prípade si môžete dopriať aj svetlejšie farebné odtiene sedačky. Výrazné vzory neodporúčame použiť na väčšie sedacie súpravy. Ak obľubujete farby a pestrosť, nechajte ich vyniknúť radšej na kresle, taburete či vankúšoch.

Užitočné čísla

výška sedáka od zeme min. 40 cm

hĺbka sedáka min. 42 cm

výška chrbtovej opierky min. 45 cm

šírka sedacej plochy pre jednu osobu cca 50 cm

rozkladacie pohovky min. 70 x 195 cm

