Poznáte kreslá ušiaky?

Konštrukciou

Sú konštruované pre maximálnu pohodlnosť a navrhnuté na príjemné sedenie. Typickou, pre kreslá ušiaky, je vysoká chrbtová opierka, ktorá je mierne rozšírená až do bočných strán, čo zaručuje pohodlné opretie hlavy pri čítaní alebo sledovaní TV (ušiak preto, lebo si o tieto vyššie „bočné steny“ opierate ucho). Súčasťou kresiel sú aj bočné lakťové opierky a nožičky.

Predĺžená časť operadla je vyhovujúca najmä pre chrbticu, a preto do kresla radi zasadnete len tak, kvôli odpočinku a relaxácii. O kvalitné sedenie sa postará aj pružinová kostra v sedáku. Okrem pružín môže byť tvorený rôznymi výplňmi matracov. Taktiež sa vyznačuje väčšou hrúbkou a výškou samotného sedáka.

Celkové väčšie rozmery kresla môžu byť výhodou a nevýhodou zároveň. Sú totiž skvelou „náhradou“ za leňošenie na pohovke. Avšak, keďže sú v porovnaní s inými typmi kresiel väčšie, potrebujú pre vhodné umiestnenie dostatok miesta. Niektorí výrobcovia myslia na dokonalý komfort, a preto ponúkajú ku kreslám aj taburety v rovnakom materiálovom prevedení. Ak vám k dostatočnému odpočinku chýbalo už len vyloženie nôh, problém odstránený.

Dizajnom

Kreslá ušiaky sa stali obľúbenými taktiež kvôli ich dizajnu. V súčasnosti sa vracajú do obývačiek ešte častejšie ako po minulé roky, na čom má zásluhu najmä variabilnosť dizajnu a rôznych štýlov. Aj keď tento typ kresla vynikne najmä v obývacej izbe, nemusíte ho umiestniť výhradne do tejto miestnosti. Hodí sa tiež do pracovne, študentskej izby či spálne.

Aj keď sa pri jeho výbere nestretnete s minimalizmom, môžete ho skombinovať k akémukoľvek zariadeniu bývania. Ušiaky sú síce tradičnejšími kreslami, vybraný dekor a tvar nôh či látkové poťahy a čalúnenie im dodá požadovaný výsledný efekt vybraného štýlu.

Široký sortiment týchto kresiel umožňuje vybrať si vhodný kúsok v rustikálnom, secesnom, klasickom a modernejšom štýle. Navyše, nemusíte sa nutne podriaďovať nábytku miestnosti. Aj dizajnéri odporúčajú jeden kus nábytku odlíšiť od toho zvyšného. Odlišnosť sa môže prejaviť v tvare, vzoroch či farbe. Tie si môžete namiešať presne podľa vášho vkusu. Kreslá ušiaky sú ideálne pre vytvorenie akcentu a dramatickosti k zvyšku zariadenia. Môžu sa stať atraktívnym dizajnovým doplnkom interiéru, ale tiež miestom, kde si vychutnáte šálku kávy či čaju.

