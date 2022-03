Rozkladacie rohové sedačky - univerzálne riešenie

O pohovkách ako nábytku na sedenie sme vám už základné informácie priniesli. Pohovky sú druh nábytku, ktorý mnoho ľudí odpisuje. Vyplýva to z toho, že množstvo domácností, či už žijúcich v bytoch alebo domoch preferuje sedacie súpravy, rohové sedačky či sedačky v tvare písmena L alebo U. Možno ani netušíte, no sedacia súprava ako taká, pohovku v podstate zahŕňa. Práve dvojsedadlo je typickým prevedením klasickej pohovky. My si však povieme o sedačkách niečo viac. Konkrétne sa zameriame na rozkladacie sedačky, ktoré plnia minimálne dve praktické funkcie, ktoré sedenie plniť má.

Praktický pomocník do každého rohu

Plnohodnotný spánok v posteli nenahradíte ani tou najlepšou pohovkou. Každopádne však je rozkladacia pohovka druhom nábytku, ktorý dokáže spánok obstojne zabezpečiť. Rozkladacie pohovky sú vo väčšine prípadov, 80 %, všetky pohovky. Ak vynecháme špecifické kožené pohovky, prípadne starožitné vintage kúsky. Funkcia rozkladania na lôžko však má svoju tradíciu, aj keď treba povedať, že sa rozmáha predovšetkým posledné desaťročia. Možno týmto upgradom ide o snahu prinavrátiť sedačkám v domácnostiach pevné miesto. Predsa šetriť miesto v byte či dome bolo nutnosťou kedykoľvek, nie len s príchodom severského minimalizmu. Rozhodne však pohovku neberte, ako dlhodobé riešenie pre spanie. Občasné alebo dočasné riešenie pohovka pohodlne zvládne, no z dlhodobého hľadiska škodíte hlavne sebe.

Samozrejme, zohnať kvalitnú rohovú sedačku za pár drobných nie je hračka. Ani my nezastávame názor, že lacný nábytok z Poľska by vám dokázal ponúknuť to, čo od neho v skutočnosti očakávate. Rozkladacie pohovky však nájdete v rôznych cenových hladinách a treba povedať, že aj tie najlacnejšie nemusia byť automaticky nekvalitné. Dizajn a samotné materiály sú skutočne obstojné a tak sa nemusíte obávať. Hoci sú rozkladacie a ponúknu vám možnosť prespania, ide skôr o prechodné či príležitostné prespanie.

Pozrite si rohové sedačky v týchto e-shopoch:

Aby bolo jasno. Sedačka nie je kus nábytku, ktorý má presne limitované, kde v byte či dome sa bude nachádzať. Dokonca je nutné povedať, že rohová sedačka je typ sedenia vhodný aj na verejné miesta, ako kaviarne, reštaurácie, čajovne, hotelové recepcie alebo kancelária. A tu sa zastavíme. Možno aj vy patríte medzi ľudí, ktorí trávia množstvo času sedavou prácou, ktorá unaví telo aj mozog viac, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vtedy vám pohovka padne naozaj vhod. A o to viac ak je to pohovka rozkladacia. Ťaháte nadčas a pomaly sa zdá, že cesta domov už ani nemá zmysel. Rozložíte pohovku a nejaký ten čas si proste zdriemnete v kancelárii. Ďalší bod pre pohovku. Ak sa však vrátime k jej účelu v domácnosti, svoje praktické uplatnenie nájde predovšetkým v menších obývačkách, kde v kombinácii napríklad s kreslom/kreslami môže vytvoriť sedaciu súpravu. Navyše, pohovku môžete dať na chodbu, verandu alebo do detskej izby. Dokonca ani pohovky na terasu nie sú chabý nápad. Samozrejme, to si vyžaduje pouvažovať nad správnym materiálom.

Pozrite si aj tieto krásne rohové rozkladacie sedačky:

Najtypickejším druhom materiálu, ktorý sa pri sedačkách používa je určite látkové čalúnenie a teda textília. Ak sa bavíme o konštrukcii, vždy ide o kombináciu dreva a kovu. V prípade tých najlacnejších rozkladacích pohoviek je to drevotrieska. Samozrejme, ak chcete zainvestovať, určite je lepšie masívnejšie opracované drevo. Okrem látky však dnes veľkú úlohu hrá aj koža. Kožené rozkladacie sedačky síce tlačia svoju cenu hore, no tí, čo sa v nábytku vyznajú vedia, že vlastnosti kože sú skutočne vďačnou záležitosťou, do ktorej sa oplatí investovať, pretože dopraje želaný komfort. Ak by ste chceli niečo medzi, vhodnou voľbou je určite ekokoža alebo jej kombinácia s textíliou či pravou kožou.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: