Ak máte v záhrade vysoký starý orech, veľmi dobre viete, aký luxusný tieň a chládok poskytuje počas sparných letných dní. Jeho najväčším bohatstvom sú však plody plné vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako postupovať pri sadení orecha.

Škrupinkové zdravie

Sadenie orechov nie je nejako extra náročné. Dôležitejšie sú však kroky, ktoré vykonáte ešte pred samotnou výsadbou. Zvoľte odrodu primeranú našim klimatickým podmienkam. Uprednostnite druhy, ktoré charakterizuje neskoršie kvitnutie. Orech tak bude prirodzene chránený pred jarnými mrazmi a vy sa môžete tešiť z bohatej úrody. Myslite na to, že o niekoľko rokov sa stane orech dominantou vašej záhrady. Výberu stanovišťa preto venujte zvýšenú pozornosť. Orech potrebuje pri raste dostatok miesta. Pestovanie je možné dvomi spôsobmi – zo semena alebo sadenice. Ak kupujete sadenice, dajte pozor na to, aby boli kvalitné a zdravé. Pestovanie zo semienka je dlhšou aj náročnejšou cestou. Pomerne dlhý čas trvá, kým semeno vyklíči a vytvorí základný podpník. Až vtedy ho môžete presadiť do záhrady. Pri semienkach neviete predpovedať, či bude vaše pestovanie úspešné, akú veľkú úrodu orech prinesie a do akej miery bude odolný voči chorobám a škodcom. Vo všeobecnosti orechy veľmi chorľavé nie sú, avšak pri výsadbe zo semien je riziko napadnutia škodcami omnoho vyššie, než pri sadeniciach.

Úrodu nečakajte hneď. Kým orech prvýkrát zarodí, môže to trvať aj niekoľko rokov. Jej kvalitu nemožno s istotou predpovedať, preto z času na čas aplikujte obúchavanie. Ak orech nahodí príliš veľa plodov, môže sa vysiliť. Menšie množstvo plodov zhoďte, čím prinútite strom, aby investoval energiu do zvyšných plodov a zúročila sa tak predpokladaná úroda. Veľmi dôležité je aj uskladnenie úrody. Po zbere a odstránení ochranného obalu, nechajte orechy riadne vysušiť, napr. aj na slnku. Následné uskladnenie bude už bez rizika, že orechy podľahnú plesni.

Ako sme už spomenuli, orech bude v záhrade dominovať. Svojou korunou zatieni pomerne rozľahlý priestor. Pod orech určite nič nesaďte, bolo by to totiž zbytočné. Nevzíde pod ním dokonca ani tráva. Opadané listy nedávajte vašim domácim zvieratám. Sú pre ne jedovaté. Orechy sú nesmierne dôležitou súčasťou nášho jedálneho lístka. Prinesú vám pozitívnu energiu, pozdvihnú chuť do života, zlepšia trávenie. Výluhy z orechov, alebo z ich listov, sa používajú pri liečení mnohých ochorení, aj kožných. Účinné sú aj doma pripravené masky na tvár.

