Staronové bytové doplnky - vintage štýl

Obzeráte sa po originálnych bytových doplnkoch či dekoráciách, ktoré vášmu bývaniu vdýchnu nezvyčajný charakter? Nájdete ich možno aj na povale, v pivnici, či internetových bazároch. Retro nábytok, ktorý sa vyrovná svojím charakterom, originalitou a kvalitou aj novodobým vintage bytovým doplnkom. Malé skrinky, komody v spojení s kreslom výborne doplnia priestor v obývacej izbe, či priestrannej chodbe.

Vintage kút plný pohodlia

Kreslá s čistými líniami boli populárnym sedením v 60-tych, 70-tych aj 80-tych rokoch. Ich výdrž je nezameniteľná, kvalita dreva nestarne a jediné, čo potrebujú obnoviť je poťah alebo výplň. Úloha, ktorú zvládnete aj sami alebo za primeranú cenu s pomocou odborníka. Ak fandíte starým kreslám, aktuálne oslavujú svoj veľký návrat.

Kufor – cestovateľ

Staré nepotrebné cestovné alebo lodné kufre s viditeľnou patinou výborne využijete ako vintage dekoráciu, ktorá vám dobre poslúži na odkladanie drobností.

Hrdza a zub času

Zaujímavý efekt, ktorým podčiarknete moderný a štýlový duch vášho bývania navodia staré kusy stavebného materiálu alebo funkčné časti z domov, či bytov. Paradoxná kombinácia nového so starým očarí nie len vás, ale aj vašich hostí a známych. Staré obkladačky, okenné rámy, či dvere sa stanú tromfom pri dolaďovaní priestoru.

Koleso plné spomienok

Vintage doplnky, ktoré sa hodia či už do spálne alebo obývacej izby, sú kolesá zo starého bicykla alebo voza. Môžete na ne povešať vaše rodinné fotografie. Milú atmosféru doplnku dotvoríte malými svetielkami, ktoré zachytíte na jeho ráme. Retro bicykel a jeho súčasti môžete v interiéri využiť aj ako stolík pod umývadlo alebo pracovný stôl. Z ozubeného kolieska a retiazky dokážete vyrobiť efektnú lampu.

Stôl od šijacieho stroja ako klasika

Nájde sa skoro v každej domácnosti. Stôl zo starých šijacích strojov. Niekedy ich stačí len trochu preleštiť, či prelakovať. Poslúžia ako pracovný stôl alebo stôl na odkladanie kvetov.

Plagáty

Retro plagáty ľahko zoženiete na internete, prípadne v starých antikvariátoch. Neváhajte a pri ich počte nešetrite. Výborne pomôžu vykresliť priestor bývania a dotvoriť osobitú atmosféru vášho ja.

Pozrite si dekorácie v týchto e-shopoch:

Televízia pre zábavu

Vintage dekorácia, ktorou rozhodne zaujmete známych, sa ukrýva aj v televízore. Konkrétne v starej klasike – televíznom prijímači, ktorý poskytne priestor na odkladanie nápojov pre všetky oslavy, či dobré návštevy.

Pekné a staré zrkadlo

Zrkadlo so starým rámom, jednoduchým či zdobeným, zapadne do spálne aj do chodby. V kombinácii s ďalšími vintage doplnkami príjemne zväčší objem priestoru a zútulní charakter miestnosti.

Pri zariaďovaní bývania sa oplatí inšpirovať minulosťou, ktorá kráča ruka v ruke s moderným dizajnom a ľahko vytvorí neopakovateľný útulný interiér vášho domova. Efektný doplnok či dekoráciu dokážete nájsť v rôznych veciach staršieho dáta alebo iba so starším vzhľadom. Aby ste ich však objavili, potrebujete zmeniť uhol pohľadu a popustiť uzdu vašej fantázii.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: