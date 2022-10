Staviate dom a hľadáte spoľahlivého výrobcu dverí a okien? Stavte na Sklofix!

Hľadáte firmu, ktorá vám zabezpečí dvere a okná s dlhou životnosťou? Firma Sklofix vyrába poctivé produkty, ktoré vydržia dlhé roky! Každý zákazník sa poteší poradenstvu na mieru a profesionálnemu individuálnemu prístupu. Sklenené zábradlia s kovaním, sklenené prístrešky, zásteny do kuchyne, zrkadlá, sprchové kúty, dvere či priečky? Toto všetko tu nájdete.

1. Férové ceny

Množstvo firiem odoberá produkty od subdodávateľov, no Sklofix má plnú kontrolu nad kvalitou výrobkov a taktiež cenou. Potrebujete do vášho nového domu hliníkové okná a dvere? Kompletná výroba pod jednou strechou sa postará o to, aby k vám poputovali prémiové kúsky za výhodné ceny!

2. Jedinečné technológie

Firma Sklofix smeruje všetku pozornosť na detaily. Na výrobu používajú najmodernejšie technológie a stroje v oblasti sklenárstva. Reč je napríklad o CNC prístroji. Referencie hovoria za všetko. Za viac ako 30 rokov praxe boli uspokojené potreby mnohých zákazníkov.

3. Zákazník je na prvom mieste

O spokojnosť klientov sa starajú profesionálne vyškolení zamestnanci s individuálnym prístupom ku každému spracovaniu a dizajnu výrobkov. Vyberie si teda každý – klasický i ten najnáročnejší zákazník, ktorý má detailnú predstavu o novej presklenej terase či balkónovom zábradlí.

4. Kvalitné produkty

Investovanie energie a množstva času do každého výrobku je zárukou jeho vysokej kvality. Poctivá domáca výroba sa dnes už tak veľmi nenosí, no našťastie ešte stále existujú firmy, ktoré preferujú kvalitu nad kvantitu. A to isté hľadá aj väčšina zákazníkov.

5. Rada od expertov a ukážkový zákaznícky servis

Pokiaľ ide o servis, tím Sklofix vám môže odpovedať na akékoľvek technické otázky, či ide o informácie o objednávke alebo inštalácii. Vďaka tomu prebehne celý proces hladko. Čo môžete očakávať? Servis každého výrobku, 20 skúsených zamestnancov a špičkové poradenstvo. Pre viac informácií kliknite na www.sklofix.sk.

