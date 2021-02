Stoličky do kuchyne - posaďte sa k ostrovčeku

Príjemné miesto na raňajky, občasné alebo aj pravidelné stolovanie – to je ostrovček, ktorý ponúka viac ako pracovnú plochu na prípravu jedál. Stoličky do kuchyne sa totiž bežne stávajú jeho súčasťou, či už v barovom prevedení alebo v klasickom variante s priamym pokračovaním ostrovčeka do podoby jedálenského stola.

Kuchynský ostrovček ako alternatíva stola

Ostrovčeky nemusia byť len výsadou priestranných kuchýň, aj keď je to väčšinou nepísaným pravidlom. So štipkou šikovnosti a dobrého dispozičného riešenia sa však aj menšia kuchyňa môže pýšiť týmto obľúbeným nábytkovým komponentom.

Ten tvorí buď dominantu kuchyne, alebo jej nenápadnú súčasť s „napojením“ linky, napríklad U-čkového tvaru. Niekedy majú podobu tzv. polostrovčeka, kedy „rameno“ kuchynskej linky zviera pravý uhol so zvyšnými dolnými skrinkami a nadväzuje na ne od steny. V podstate ide o alternatívu barového pultu.

Stoličky do kuchyne si teda vyžadujú inú výšku, často až barových rozmerov. Keďže obľúbené a trendové sú jednoliate plochy bez výškových predelov, sedenie za ostrovčekom je špecifické. Barové stoličky sú totiž vysoké a tie klasické zasa príliš nízke. Ponuku v tejto kategórii preto výrobcovia rozšírili, a tak si môžete dopriať výškovo polohovateľné moderné stoličky do kuchyne.

Drevené stoličky do kuchyne stále jednotkou

Zmeňte interiér kuchyne na romantický alebo vytvorte modernú miestnosť s dizajnovými vychytávkami. V oboch prípadoch však môžete staviť na sedenie z masívu, ktoré svojím tvarom podčiarkne konkrétny zvolený štýl. Drevo je nadčasovým a kvalitným materiálom, preto jeho výberom nič nepokazíte.

Podobným riešením stolovania sú aj kožené stoličky do kuchyne, ktoré sedia rustikálnemu zariadeniu aj tomu v industriálnom či minimalistickom štýle. Ostrovček doplnený o materiál kože navyše pôsobí luxusnejším dojmom a karamelová farba sedákov výborne doplní tradičný aj moderný interiér.

Plastové stoličky do kuchyne nemusia vyzerať lacno

Plast na nábytku sa ešte donedávna sústreďoval skôr v exteriéri, pričom bol cenovo dostupným variantom záhradného sedenia či lehátok. V posledných rokoch sa však neobmedzuje len na vonkajšie priestory a stáva sa plnohodnotnou súčasťou jedálenského alebo pracovného sedenia. Aj počítačové a písacie stolíky mu totiž dávajú zelenú.

Nejde len o čisto dizajnovú záležitosť. Konštrukcia stoličiek je pevná vďaka kombinácii dreva alebo kovu, a tak sa nemusíte obávať malej nosnosti. My však každopádne odporúčame podrobnejšie informovanie o najvyššej možnej hmotnosti pri ktoromkoľvek sedení.

Kovové stoličky do kuchyne nielen v industriálnom štýle

Nároky na funkčnosť moderných kuchýň sa stále zvyšujú a platí to nielen v prípade kuchynskej linky, jej príslušenstva a organizácie vnútorných častí skriniek. Aj stolovanie si pýta funkčnosť a pohodlie. Ostrovček môže ponúknuť obe vlastnosti.

Jeho pracovná doska totiž dokáže v súvislej podobe zahŕňať miesto na varenie, vypitie kávy či pravidelné stolovanie, a to všetko v jednom praktickom a dizajnovom „balíčku“. Predĺženie pracovnej plochy ostrovčeka do bočných strán alebo do hĺbky tak môže súčasne vyriešiť úložné priestory aj jedálenské sedenie.

Kov vo variante celoplošnej konštrukcie stoličiek, napríklad z liatiny, si obľúbili nielen majitelia moderných domácností, ale aj štýlových kaviarní či barov. Pristane tiež romantickým kuchyniam, kedy môže byť doplnený o pohodlné čalúnenie rozmanitých materiálov a motívov.

Vyberte farebné stoličky do kuchyne a priestor ožije

Ak slúži ostrovček na optické rozdelenie inak otvoreného spoločného priestoru kuchyne a obývačky, pokojne siahnite aj po „veselších“ farbách. Môžu totiž podčiarknuť jej vzhľad a dodať inak chýbajúci šmrnc. Takéto riešenie sa hodí kuchyniam, ktorých steny či nábytok nesú prírodné a neutrálne odtiene.

Dizajnový kontrast s estetickým cítením vyznieva pôsobivo a dokonca sa môže stať štýlovým doplnkom. Ak sa rozhodnete pre pastelové farby sedenia za ostrovčekom, vyberajte zároveň prakticky, aby stoličky zbytočne neuberali priestor navyše.

Váš jedinečný rukopis zariadenia docielia aj lacné stoličky do kuchyne zo známych nábytkových reťazcov Ikea, Merkury Market, Möbelix a podobne. Nájdete v nich síce sériovo vyrábané kusy, no o originálnosť sa postaráte štýlovým zladením kuchynského nábytku, doplnkov a dekorácií.

