Stolová lampa - niekoľko rád ako vybrať ideálnu

Každý z nás to veľmi dobre pozná. Celý deň sme zatvorení v kancelárii a prácu si častokrát nosíme aj domov. Pracovný stôl by mal byť nie len dostatočne veľký, ale aj vhodne osvetlený. Nemožno preto podceniť výber stolovej lampy. Ako na to vám prezradíme v nasledujúcom článku. Inšpirujte sa.

Ako vybrať správnu stolnú lampu do kancelárie

Aby ste si vybrali to správne osvetlenie, je dôležité pozrieť sa na svoju kanceláriu inak. Zhodnoťte vzdialenosť okna a stola s kancelárskou stoličkou a množstvo a intenzitu svietidiel, ktoré sú v miestnosti. Kde je najväčšie šero a kde je, naopak, najlepšie vidieť? To je dôležitým parametrom výberu novej lampy. Ak máte ešte iné zdroje svetla, postačí lampa s menším dosahom a žiarovka s menším výkonom, ak má však väčšinu práce zastať stolová lampa, musí byť väčšia a svietiť intenzívnejšie.

Statická verzus kĺbová lampa

Stolové lampy majú nespočetné množstvo tvarov a modifikácií, takže si môžete vybrať presne tú, ktorá vám zaistí dostatok svetla, nech už robíte čokoľvek. S niektorými lampami sa nedá hýbať, niektoré možno otáčať, iné majú flexibilný „krk“ aj „hlavu“. Zamyslite sa nad tým, v akej polohe a nad čím trávite pri práci najviac času a podľa toho si vyberte lampu s adekvátnou mierou prispôsobiteľnosti. V tomto prípade je dobré myslieť aj na budúcnosť: Aj keď vám v súčasnosti stačí klasická statická lampa, v budúcnosti sa vám môže hodiť lampa polohovateľná, ktorá plní obe funkcie.

Ozdoba kancelárie

A hoci je na prvom mieste osvetľovacia funkcia lampy, nemali by ste zanevrieť ani na jej vzhľad. Ten môžete vďaka širokej ponuke plne prispôsobiť štýlu vašej kancelárie či pracovne. Páči sa vám retro? Vyberte si klasiku so zeleným alebo bielym tienidlom. Preferujete modernu? Aj keď na to nevyzerá, ultratenká lampa vám dôkladne posvieti na akúkoľvek prácu.

Pozrite si ďalšie stolové lampy v týchto e-shopoch:

Osvedčené pravidlá umiestnenia

Lampu ste si vybrali, kam teraz s ňou? Riaďte sa tým, čo sa vám zdá prirodzené. Ak ste pravák, bude sa vám lepšie pracovať so zdrojom svetla na druhej strane, ak píšete ľavou rukou, tak naopak, aby ste si netienili. Lampa by svojou veľkosťou nemala presahovať výšku vašich očí a dajte si tiež pozor, aby vás neoslňoval samotný zdroj svetla. Vyberajte teda lampu s dostatočným tienidlom. Nezabudnite, výber lampy je rovnako dôležitý ako správne kancelárske stolička alebo stôl. S celým pracovným priestorom dokáže urobiť divy.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: