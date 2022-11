Študentské izby, ktoré vás inšpirujú

Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí pri zariaďovaní detského kráľovstva mysleli ekonomicky, nadčasové nábytkové zariadenie nájde využiteľnosť aj neskôr. Študentské izby stačí doladiť modernými dekoráciami či dizajnovými doplnkami s prihliadnutím na záľuby a vkus ich „majiteľov“. Ani tapetám či retro plagátom ešte neodzvonilo…

Moderné študentské izby si pýtajú funkčnosť a štýlovosť

Pozrime sa na to očami študentov. Čo nesmie v izbe chýbať? Úložné priestory sú samozrejmosťou, tento raz však ich množstvo narastá. V súvislosti so zvýšeným záujmom o vizáž v snahe zapáčiť sa totiž pribúda oblečenie. Nie vždy sú vhodným riešením sektorové študentské izby a zostavy. Šatníkové či vstavané skrine na mieru ponúknu moderný vizuál i praktickosť.

Otázka úložných priestorov súvisí tiež so školskými povinnosťami. Začínajú sa kopiť aj knihy a rôzne školské potreby. Niekedy je komoda na ich úkryt a vybratie v prípade potrebyplne postačujúca, inokedy je skriňa nevyhnutnosťou. Ani otvorená knižnica nie je zlým nápadom, treba však počítať s častejším utieraním prachu, čo u študentov nie je veľmi obľúbená činnosť.

Stolík na PC alebo notebook nesmie chýbať. Klasické písanie domácich úloh za stolom je pomaly minulosťou, keďže študenti využívajú na účely učenia najmä rôzne technologické prostriedky. Ergonómia je dôležitá, a preto ani prispôsobenie stoličky nie je zanedbateľným krokom v rámci zariaďovania.

Posteľ je samostatnou kategóriou. Ak ste vsadili na dospelácke lôžko už pri vybavení detskej izbičky, poslúži aj naďalej. Do úvahy pripadá keď tak výmena matraca, ktorá by mala byť samozrejmosťou po desiatich rokoch používania. Mnohí študenti túžia vlastniť posteľ, ktorá je rozmerovo totožná s tou manželskou. Dovoľujú to priestory i financie? Smelo do toho!

Študentské izby pre dievčatá

Dievčenské študentské izby začínajú dýchať ženskosťou a romantikou. Svedčia o tom zvolené farby i rozmanité doplnky a dekorácie. Tapeta so vzorom či nálepky na stenu v podobe motivačných citátov skrášľujú malý ženský svet. Svoje miesto tu má i množstvo rámov na fotky a poličiek s odkladacou plochou nielen pre ne.

Pomerne často je časť študentskej miestnosti vyhradená aj kozmetickému kútiku. Jeho súčasťou nemusí byť špeciálny toaletný stolík. I kombinácia konzolového stolíka a dizajnového zrkadla urobí parádu a splní účel. Alternatívou stoličky môže byť i taburetka. Osvetlenie hrá taktiež dôležitú úlohu, a to nielen pri líčení.

Študentské izby pre chlapcov

Chlapčenské študentské izby v súčasnosti vzhľadovo často inklinujú k industriálnemu štýlu. Ak to priestorové možnosti dovoľujú, v rámci tých pár metrov štvorcových vytvárajú akúsi „izbu v izbe“, ktorá má charakter obývačky. Sedacie vaky či pohovka, jednoducho špeciálna oddychová zóna pre vlastné návštevy.

Steny môžu zdobiť grafity, zasklené plagáty svojich obľúbencov, modely áut, zbierky rôznych predmetov, drevené či kovové tabuľky s nápismi a podobne. Ani tu nie je prítomnosť tapiet vylúčená. Nočné veľkomesto s 3D efektom a podsvietením bude určite atraktívnym vylepšením stien. Úložné boxy, ktoré skryjú neporiadok, sa oplatí ladiť do celkovej tematiky izby.

