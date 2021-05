Tipy pre jarnú starostlivosť o trávnik

Krásny trávnik na záhrade nášho domu je niečo, čo nás dokáže nabíjať pozitívnou energiou a na čo sme patrične hrdí. Avšak na to, aby bol tak dokonale hustý, sýto zelený a zdravý, ako „z katalógu“ je potrebné sa oň náležite starať. Dôležité je jeho zazimovanie aj jarné prebúdzanie.

V článku sa dozviete, na čo si dať pozor a na čo určite nezabudnúť, aby ste si aj vy mohli užívať trávnik, po akom túžite.

Myslite na zavlažovanie

Možno vás prekvapí, že článok o jarnej starostlivosti začíname zavlažovaním. Hneď však vysvetlíme, prečo. Sme presvedčení, že myslieť na závlahu je potrebné čím skôr. Ak sa pri zakladaní nového trávnika spoliehate na to, že ho budete zvládať polievať ručne, radšej si to ešte raz dobre premyslite, prípadne sa spýtajte na názor odborníkov z vášho regiónu.

Ak už máte za sebou minimálne dve letné sezóny a zistili ste, že vám závlaha skutočne nechýba, kľudne prejdite rovno na ďalšiu časť článku. Ak ste však naopak zistili, že váš trávnik ani pri každodennom letnom polievaní hadicou nebol taký, aký ste si predstavovali, dôvodov môže byť samozrejme mnoho, ale s veľkou pravdepodobnosťou je jedným z dôležitých faktorov nesprávne polievanie. Táto pravdepodobnosť sa ešte výrazne zvyšuje v prípade, že žijete v oblastiach s horúcim a suchým letom s minimom zrážok.

Pre trávnik je dôležité množstvo vody aj čas, kedy polievate

Prvým faktorom je množstvo vody. Automatické závlahové systémy dokážu pokryť rovnomerne celú plochu pozemku a dať na každé miesto toľko vlahy, koľko je potrebné. To hadicou dokážu len skutoční profesionáli a zároveň by pri tom strávili hodiny. Samozrejme v závislosti od veľkosti pozemku.

Druhým dôležitým faktorom je čas polievania. Počas horúcich dní nie je príliš efektívne, ak sa trávnik zalieva, keď je zem ešte horúca. Voda sa z povrchu rýchlejšie odparuje a len časť sa do stane ku korienkom. Ideálne preto je, ak sa polieva v noci, resp. nad ránom. Pôsobenie vlahy na trávnik je dlhšie a využitie vody efektívnejšie. Vstávať každý druhý deň o štvrtej sa ale chce asi len málokomu. Automatickú závlahu naprogramuje špecialista presne tak, aby bolo zalievanie čo najúčinnejšie.

Uvedomujeme si však, že automatická závlaha nie je práve najlacnejšia záležitosť. Ak si ju nemôžete alebo z nejakého dôvodu nechcete dovoliť, existuje aj lacnejšia alternatíva. Mobilné zavlažovače. Môžete si kúpiť jeden-dva multifunkčné, ktoré dokážu polievať v rôznych tvaroch alebo sa so svojou záhradou trochu pohrajte a vytvorte si vlastný, poloautomatizovaný závlahový systém. Ak máte dostatočný tlak, vďaka rozbočovačom dokážete naraz polievať aj viacero zón.

A teraz vysvetlenie, prečo o tom hovoríme. Ak ste sa rozhodli pre automatickú závlahu na vašom trávniku, budete musieť rezať ryhy pre uloženie hadíc. Tým pádom trochu poškodíte trávnik. Čím skôr to však spravíte, tým skôr sa poškodené miesta opäť zrastú s ostatnými časťami trávnika. Ideálne, ak to spravíte ešte predtým, ako vykonáte ostatné nevyhnutné jarné práce.

Prvýkrát koste, keď je trávnik preschnutý

Kedy začať s jarnou údržbou trávnika nie je možné presne definovať. Záleží to najmä od počasia. Určite by ste ale nemali začínať skôr ako v marci a neskôr ako v júni. Prvým krokom je vyčistenie trávnika od lístia či iného materiálu, ktorý na trávnik nepatrí. Ideálne je trávnik poriadne vyhrabať, ak sa ale jedná len o lístie, pomôcť si môžete aj kosením. Okrem trávy totiž kosením ľahko pozbierate aj lístie. Prvýkrát koste, keď je pôda dostatočne preschnutá. Ak by ste kosili na rozmočenom pozemku, mohli by ste poškodiť trávne korienky.

Vertikutovať najskôr po roku

Kosením uvoľníte cestu vertikutátoru. Jeho úlohou je prevzdušniť pôdu jej narezaním a odstrániť z trávnika plsť. Tá bráni k vstrebávaniu živín, k dostatočnému prísunu vody a slnečného žiarenia. Býva tiež príčinou hubových ochorení. Vertikutáciu vykonávame na jar a na jeseň, avšak nie skôr ako po roku – roku a pol od založenia nového trávnika.

Herbicídy alebo ručné vypichovanie

Po vertikutácii by ste mali trávnik zbaviť buriny. Môžete to spraviť prácne – ručne, takzvaným vypichovaním, pri ktorom burinu z trávnika doslova vykrajujete. Dajte si záležať, aby ste ju vykrojili celú aj s koreňom. Pohodlnejším spôsobom je chemický postrek selektívnymi herbicídmi, ktoré burinu zničia cez listy. Odporúčame dodržiavať odporúčané dávkovanie uvedené výrobcom na vybranom prípravku.

Hnojivo s vysokým obsahom dusíka

Veľmi dôležitou súčasťou starostlivosti o trávnik je tiež hnojenie. Zloženie jarného hnojiva sa od zimného líši, dajte si preto pozor na to, aké kupujete. Na jar trávnik potrebuje najmä dusík, vyberajte preto hnojivá, kde ho je dostatok. Dôležitými prvkami sú tiež draslík, fosfor či horčík, krásnu zelenú farbu tráve zabezpečuje železo, meď či mangán.

Dosiatie trávy na poškodené miesta

Tráva má síce výbornú rozmnožovaciu schopnosť, napriek tomu odporúčame na poškodených miestach dosiať novú trávu.

Polievanie je dôležité počas celej sezóny

Polievaním sme začali, polievaním tiež končíme. Dostatočný prísun vlahy je totiž najdôležitejšou súčasťou starostlivosti o trávnik počas celej sezóny. Nezabudnite na jeho zalievanie aj počas vašej prípadnej letnej dovolenky. Ak nemáte automatickú závlahu, požiadajte susedov alebo známych, váš trávnik sa vám za to určite poďakuje.

Tip na záver: Najekologickejšie a zároveň pre trávnik najvhodnejšie polievanie je polievanie dažďovou vodou. Vybudujte si alternatívny zdroj vody zachytávaním dažďovej vody do suda či cisterny a pomocou záhradného čerpadla váš trávnik či záhradu polejete tým najlepším možným spôsobom.

