Užívajte si každodenný relax s masážnym kreslom

Dlhé hodiny sedenia za písacím stolom a práca s počítačom nás nútia držať hlavu, krk a telo v polohe, ktorá môže viesť k nepríjemným bolestiam chrbta a krčných svalov. Ak pravidelne necvičíme, môžeme „si zarobiť“ na dlhodobé zdravotné problémy. Masážne kreslo pôsobí na hornú časť tela, ktorá je pri sedavom zamestnaní najproblematickejšia. Uľavuje napätie krčných svalov, stimuluje krvný obeh, zbavuje stresu a únavy. Výber masážneho kresla je pomerne finančne náročný. Kreslo musí vyhovovať vaším finančným možnostiam, no najmä telesným nárokom. Kúpu si preto starostlivo premyslite, získajte čo najviac informácií a porovnávajte parametre a vlastnosti jednotlivých výrobkov. Ponuka masážnych kresiel je celkom široká. No len to správne kreslo pre vás, vám môže priniesť fyzickú kondíciu a duševnú harmóniu v jednom celku.

Aké sú výhody masážneho kresla?

Ak si už máme kúpiť drahé masážne kreslo, malo by nám priniesť určité pozitíva, vďaka ktorým našu investíciu neoľutujeme. Prinášame vám zoznam výhod, ktoré si môžete s masážnym kreslom vychutnávať.

dostupnosť – s masážnym kreslom si môžete dopriať masáž kedykoľvek. Ide síce o náročnejšiu jednorazovú investíciu, no postupne sa vám investované peniaze vrátia. O svoj boľavý chrbát sa môžete postarať v pohodlí vášho domova, pričom môžu kreslo využívať všetci členovia rodiny

– s masážnym kreslom si môžete dopriať masáž kedykoľvek. Ide síce o náročnejšiu jednorazovú investíciu, no postupne sa vám investované peniaze vrátia. O svoj boľavý chrbát sa môžete postarať v pohodlí vášho domova, pričom môžu kreslo využívať všetci členovia rodiny správna poloha chrbtice – pri masáži sa dostane chrbtica do prirodzenej polohy, čím sa uvoľní aj tlak vyvíjaný na nervy. Pri naklonení opierky chrbta do horizontálnej polohy sa vytvorí opora pre celý chrbát a uvoľní sa aj tlak, ktorý je na chrbticu vyvíjaný

– pri masáži sa dostane chrbtica do prirodzenej polohy, čím sa uvoľní aj tlak vyvíjaný na nervy. Pri naklonení opierky chrbta do horizontálnej polohy sa vytvorí opora pre celý chrbát a uvoľní sa aj tlak, ktorý je na chrbticu vyvíjaný správne držanie tela – masáž vám nie len uľaví od bolesti, ale uvoľní aj zablokované svaly. To vedie k zlepšeniu mobility tela. Ak necítite bolesť a ste uvoľnení, zaujmete aj prirodzený postoj

– masáž vám nie len uľaví od bolesti, ale uvoľní aj zablokované svaly. To vedie k zlepšeniu mobility tela. Ak necítite bolesť a ste uvoľnení, zaujmete aj prirodzený postoj úľava od stresu – masážou získate aj celkovú pohodu a zbavíte sa stresu, ktorý má na vaše telo mnoho nepriaznivých účinkov. Odbúraním stresu sa zníži hladina kortizolu v krvi a dôjde k vyrovnaniu krvného tlaku

– masážou získate aj celkovú pohodu a zbavíte sa stresu, ktorý má na vaše telo mnoho nepriaznivých účinkov. Odbúraním stresu sa zníži hladina kortizolu v krvi a dôjde k vyrovnaniu krvného tlaku stimulácia krvného obehu – masážou sa stimuluje krvný obeh vo svaloch, čím dochádza k rýchlejšiemu zotaveniu, napr. po športovom výkone alebo ťažkej fyzickej aktivite

– masážou sa stimuluje krvný obeh vo svaloch, čím dochádza k rýchlejšiemu zotaveniu, napr. po športovom výkone alebo ťažkej fyzickej aktivite tvorba endorfínov – masáž navodí pocit pohody a šťastia. Ste uvoľnení a zbavení stresu

Na čo si dať pozor pri výbere

Pred výberom masážneho kresla by ste mali poznať odpovede na niekoľko základných otázok, týkajúcich sa vašich požiadaviek na kreslo, typu masáže, ktorú budete preferovať, oblasti doplnkového sortimentu ku kreslu, no najmä priestorových možností, ktoré viete pre masážne kreslo vyhradiť. Pri sklopení opierky chrbta ide totiž o pomerne veľký a rozľahlý kus nábytku. Rozmery masážneho kresla zistíte aj z popisu. Odporúčame vám ich dôkladné preštudovanie ešte pred zakúpením kresla. Kvôli veľkosti sa vám kreslo určite nepodarí schovať niekde do malého kúta izby. Jeho starostlivé umiestnenie je preto nesmierne dôležité. Masážne kreslá sú nie len veľké, ale aj ťažké. Pri umiestnení na drevenú podlahu by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. V takomto prípade dajte pod kreslo radšej koberec alebo ochrannú podložku.

Ak si kupujeme nábytok, prajeme si, aby bol nie len funkčný ale aj pekný, štýlový a moderný. Táto zásada nevyníma ani masážne kreslá. A keďže sú veľké a nedá sa s nimi len tak ľahko manipulovať, ich dizajnové prevedenie by malo byť ešte originálnejšie. Siahnite po kresle, ktoré najviac ladí s vaším interiérom a štýlom bývania. Vonkajší vzhľad kresla určuje aj farba a voľba materiálu. V kresle strávite pomerne veľa času. Povrchový materiál by mal byť príjemný na sedenie a mäkký. Pri masážnych kreslách sa zvyčajne používa pravá alebo syntetická koža. Pravá koža dá kreslu luxusnejší nádych, syntetická sa zasa ľahšie udržuje a je odolnejšia voči vonkajším vplyvom aj tlaku masážnych valčekov.

Dôležitým bodom je funkčné vybavenie masážneho kresla. Žiadne kreslo totiž nedisponuje všetkými dostupnými programami a funkciami. Funkčné vybavenie jednotlivých kresiel si starostlivo preštudujte a vyberte si to, čo vám bude najviac vyhovovať a naozaj to zužitkujete. K základnej výbave masážneho kresla patria, samozrejme, masáže. Aj tých však existuje mnoho druhov a žiadne kreslo neponúka všetky. Pri masáži si viete regulovať jej intenzitu, rovnako ako aj polohu chrbta, hlavy, nôh a rúk. K základnej výbave sa viažu doplnkové služby, akými sú vyhrievanie nôh alebo chodidiel, počúvanie hudby, špeciálne funkcie na pretiahnutie chrbtice, či magnetoterapia. Stále sme vás nepresvedčili, že masážne kreslo je presne to, čo potrebujete? Pre lepšiu motiváciu malá ukážka masáží, ktoré si budete môcť každý deň vychutnávať vo svojej obývačke. Každé masážne kreslo ponúka relaxačnú, jemnú, hĺbkovú, povzbudzujúcu masáž a programy vzduchovej masáže. Neváhajte a doprajte si svoju každodennú dávku luxusu, rozmaznávania a nikdy nekončiaceho odpočinku.

