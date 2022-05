Vdýchnite domácnosti život so značkou Aqara

Inteligentné technológie sa nám už pár rokov dostávajú pod kožu. Aj keď si ich prítomnosť občas ani neuvedomujeme, sú tu vždy, keď si na diaľku zapíname klimatizáciu alebo otvárame garážovú bránu. Skôr či neskôr sa dostaneme pod ich moc úplne, ale nebude to na škodu. Život v inteligentnej domácnosti je pohodlný a bezpečný, a to nám vyhovuje.

Naučme sa využívať inteligentnú domácnosť funkčne

Technológie sú tu na to, aby nám život uľahčovali. Áno, niekedy nám ho trocha narúšajú, ale keď si odmyslíme našu závislosť na smartfónoch, internete či televízii, zhodneme sa na tom, že bez niektorých technických hračiek by to už šlo ťažko. Predstavte si, že by ste museli denne chodiť otvárať kľúčom dvere či bránu, kontrolovať stav spotreby vody, plynu alebo elektriny či celú noc myslieť na to, či ste zamkli dvere alebo zatvorili okná. Naša lenivosť je niekedy prisilná na to, aby sme reagovali správne. Dnes už však stačí len máličko. Inteligentná riadiaca jednotka a zariadenia, ktoré ju prostredníctvom wi-fi signálu poslúchajú na slovo. Či potrebujeme niečo otvoriť, vypnúť, spustiť alebo len skontrolovať, postačí nám aplikácia v telefóne. Je to také chytré, aké to len v smart domácnosti môže byť.

Aqara zapôsobí dizajnom aj cenou

Smart zariadenia Aqara od výrobcu Xiaomi sa riadia Zigbee protokolom. Aby všetko fungovalo, ako má, je nutné do inteligentnej domácnosti Aqara priradiť také zariadenia, ktoré sú kompatibilné so Zigbee protokolom. Zásuvky, vypínače, spínacie moduly, senzory vibrácií, tlaku, teploty či kvality vzduchu, dverové a okenné senzory, ovládače scén, žalúzií, roliet, ale aj hotové balíčky Aqara ako štartovacie sety zaujmú moderným a veľmi nenápadným dizajnom, vďaka čomu si nevynútia veľa pozornosti. Poteší však aj cenová dostupnosť. Dnes môže žiť v inteligentnej domácnosti naozaj každý.

Vpustime inteligentné technológie do všetkých oblastí našej domácnosti – využime senzory, detektory a inteligentné zásuvky. Vyraďme všetky otravné činnosti z mysle a venujme sa tomu, čo máme radi. Nechajme si uvariť kávu, keď nám ráno zazvoní budík. Nech sa naše rolety samy dvihnú a svetlá sa rozsvietia. Keď prídeme večer z práce, nech je v našej domácnosti optimálna klíma alebo rovno aj vonku poliata záhradka. Neostaneme rozmaznaní, len nám ostane viac času na to, čo máme radi.

