Áno, záleží aj na tom, ako bude vyzerať váš vianočný stôl. Koľko času venujete prípravám na dané sviatky? Naháňate sa za darčekmi, upratujete, vyzdobujete, pečiete? A nakoniec je všetko navôkol dokonalé, len vianočné prestieranie sa podobá tomu každodennému.

Vianočné prestieranie na stôl sa spája s tradíciami

Ľudové zvyky sa na Štedrý deň spájajú s pôstom. I dnes ho mnohé rodiny striktne dodržiavajú, či už z náboženských dôvodov alebo pre väčšiu radosť a pôžitok z večere. Tá sa vždy spájala so spoločnou modlitbou, ktorá je aj v súčasnosti poďakovaním za jedlo a uplynulý rok.

Symbolický cesnakový krížik alebo rozkrojenie jablka má stále svoje čaro. Prípitok, pokojne so špeciálnym želaním, oblátka s medom a kapustnica (ale aj iný druh polievky, napríklad hubová, šošovicová…), predstavujú neoddeliteľnú súčasť vianočnej večere, ktorá pokračuje ďalšími chodmi (na stole by podľa tradície malo byť až deväť druhov jedál, medzi nimi aj vianočka, chlieb, orechy či spomínané jablká a cesnak).

Platí však, že nielen v rámci jednotlivých krajín, ale aj slovenských regiónov, sa vianočné zvyky líšia. Niektorí ľudia stále dodržiavajú zvyk o prestieraní pre „prípadného hosťa“. Aj keď ozdobená „vianočná tabuľa“ zaberie značnú časť stola, traduje sa, že gazdinka by mala mať všetko jedlo poruke. Nie vždy je to z priestorového hľadiska možné. Ak nemáte k dispozícii veľký rozkladací stôl, porozmýšľajte nad praktickým príručným vozíkom do kuchyne.

zdroj: gettyimages.com

Tipy na vianočné prestieranie nie sú iba o aranžovaní a dizajne

Štedrá večera je slávnostná rodinná udalosť. Prispôsobte jej preto niekoľko základných podmienok správneho stolovania. Základom je, aby sme si sadli za vianočný stôl čistí, upravení a spoločensky oblečení. Čo sa týka etikety, určite nezaškodí, ak ju dodržíte, no predsa len je v rodinnom kruhu pohoda a uvoľnenosť na mieste. Od stola by ste však mali vstať, až keď všetci dojedia…

Sviatočná nálada a mimoriadne chvíle sú najmä o ľuďoch, o vzťahoch, o detskej radosti, o tom, ako sa k sebe správame. Lesk Vianoc, množstvo svetiel, vyzdobený stromček, vianočné obrusy, sviečky a lampáše, znamenitá vôňa – to všetko, ale aj mnohé ďalšie dekorácie tvoria jedinečný a originálny interiér, ktorý spomínané chvíle umocňuje.

Pozrite si tipy na vianočné prestieranie:

Trendové alebo tradičné vianočné stolovanie?

Sklo, sviečky, lesklý príbor či kovové krúžky na servítky nie sú záležitosťou jedného roka. Nadčasovým trendom je tiež prestieranie inšpirované prírodou. Sušené plody, kôra stromov, jarabina, ihličie, látka „mechovina“ sú zmesou obľúbených zemitých farieb. Medzi favoritov patrí tiež neutrálna biela, ktorú ľahko skombinujete aj s inými odtieňmi.

Moderné minimalistické domácnosti siahajú zase po tmavších tónoch aranžovania stola. Luxusné vianočné prestieranie sa spája s metalickými farbami zlatej, striebornej či medenej. Perleť tu má tiež svoje miesto. Tradičnosť „sviatočnej tabule“ však nachádza stále viac priaznivcov aj medzi mladšími generáciami…

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: