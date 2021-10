Vyberáme jedálenské zostavy - niekoľko tipov a inšpirácií

Výber jedálenskej zostavy závisí od určitých faktorov. V prvom rade sú to priestorové možnosti, ktoré máme k dispozícii a taktiež druh interiéru. Inak totiž vynikne jedálenská zostava v kuchyni, v jedálni, alebo v hale. Interiér musíme vybudovať ako celok. Vhodná veľkosť súvisí s počtom osôb, ktoré budú zostavu využívať. Dôležitý je aj materiál, vzhľad a cena. Do menšieho bytu, či kuchyne zvoľte jednoduchší nábytok v klasickom dizajne. Ideálnou voľbou bude napr. aj rozkladací jedálenský stôl. Aj na menšie stoly sa však musí zmestiť všetko potrebné k stolovaniu, teda nie len podávané jedlo a pitie, ale aj koreničky a iné doplnky. Nezabudnite tiež na fakt, že ľudia by sa nemali pri stole tlačiť, dbajte na dostatok priestoru pre každého. Pri menších jedálenských zostavách je štandardom stôl hranatého tvaru, obdĺžnik alebo štvorec, a štyri stoličky. Vo väčšom priestore môžeme siahnuť aj po väčších a honosnejších zostavách, tvorených stolom s ôsmimi alebo až dvanástimi stoličkami. Hľadáte nábytok do veľkej a priestrannej jedálne? Siahnite po honosnej jedálenskej zostave v rustikálnom alebo zámockom štýle v masívnom prevedení. Dominovať budú oválne stoly.

Vyberáme jedálenské zostavy

Jedálenskú zostavu tvorí stôl a stoličky. Tieto časti dostanete aj v podobe jedálenských kompletov, alebo si ich jednoducho vyskladáte a zadovážite si vami vysnívanú jedálenskú zostavu. Nech už sa však rozhodnete akokoľvek, stôl aj stoličky musia spĺňať isté parametre. Výber materiálov, farieb aj dizajnu je na trhu obrovský. Nezabudnite ani na prijateľnú cenu a vyhovujúcu kvalitu. Ak zariaďujete jedáleň, môžete nájsť aj zostavy vrátane nábytku. Okrem jedálenského stola so stoličkami získate aj vhodný nábytok do jedálne, akým sú vitríny, či komody.

Pri výbere sedacieho nábytku je podstatná pohodlnosť a praktickosť. Nemalo by ho byť príliš veľa, no určite nesmie ani chýbať. Na výber máte stoličky, kreslá, pohovky, rohové lavice, no pokojne tieto typy aj kombinujte. Stoličky sa najčastejšie vyrábajú z kovu, dreva, preglejky, plastu, alebo v kombinácii spomenutých materiálov. Individuálny je aj výber tvrdosti. Niekto obľubuje drevo, iný zasa pohodlné sedenie na mäkkej stoličke. Stoličky môžu byť preto klasické alebo čalúnené, prípadne sú doplnené sedadlami, návlekmi, ale aj poťahmi. Používané textílie sú odolné voči oderu a záťaži, napr. pevné látky, koža, či umelá koža.

Jedálenský stôl je dominantou priestoru a nezáleží na tom, či ide o menší byt alebo veľký dom. Pri jeho výbere zohľadňujte veľkosť, materiál a tvar. Štvorcové stoly sa hodia do menších jedální, napr. v panelákovom byte. Obdĺžnikové stoly sú najobľúbenejšie, pretože sú priestranné, no nie zbytočne veľké. Do priestrannejších jedální sa hodia oválne a okrúhle stoly, lebo sú náročnejšie na okolitý priestor, než stoly hranaté. Pri výbere materiálu stola dbajte na dve základné veci. V prvom rade by mal byť stôl príjemný a pohodlný, hrany by nás nemali tlačiť do rúk, doska musí byť príjemná na dotyk, dobre udržiavateľná, umývateľná a odolná. Najobľúbenejším materiálom je drevo alebo jeho imitácie. V modernom interiéri vynikne aj jedálenský stôl so sklenou doskou. Materiály však môžete ľubovolne kombinovať. Druhým faktorom je celkové zladenie interiéru jedálne. Stôl by mal byť v súlade s ostatným nábytkom jedálne, či jedálenského kúta a samozrejme so stoličkami, ktoré k stolu vyberieme. Existencia jedálenských zostáv je zaiste úžasná. No nie každému z nás sa musí páčiť zladenie konkrétneho stola a stoličiek v rámci zostavy. Možnosť individuálneho výberu oboch komponentov je preto len výhodou.

