Vyberáme kúpeľňový nábytok na mieru

Nevyhnutné je, aby kúpeľňový nábytok odolával vlhkosti, bol spratný, zároveň funkčný a, pravdaže, pekne vyzeral. Súčasným trendom sú tmavšie farby, výrazné vzorované obklady a patchworkové dlaždice, často doplnené o rustikálne a priemyselné prvky, medené a oceľové rúrky, ale aj odkryté tehly. Obľube sa tešia aj vintage kúsky s estetikou opotrebovania, takže nábytok by mal toto všetko vyvažovať striedmosťou. Dizajnéri sa inšpirujú obdobím retra a starších štýlov, ktoré kombinujú s modernými prvkami. Istotou je staviť na minimalizmus a čisté línie. Tie budú v kurze vždy.

Vyskladajte si kúpeľňu snov

Každá rodina alebo aj jednotlivec žije v inom prostredí, odlišným životným štýlom, má svoje záľuby, preferencie, fantáziu aj predstavivosť. Možno ste si to doteraz neuvedomovali, ale všetky tieto faktory sa odrážajú v spôsobe, akým zariaďujeme naše príbytky. Nositeľkou týchto atribútov je aj kúpeľňa. Okrem sanity, obkladov a dlažby je jej neodmysliteľnou súčasťou aj vhodný nábytok. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako si vyskladáte kúpeľňu presne podľa vašich predstáv.

Harmonický celok Dekor kúpeľňového nábytku treba prispôsobiť farbe obkladu, veľkosť a rozloženie priestorovým možnostiam. Nikdy nič nepokazíte bielym nábytkom s matným alebo lesklým povrchom, ktorý predstavuje absolútne nadčasovú voľbu. Vyvoláva pocit čistoty a ľahko sa kombinuje. Takmer ku každému obkladu doladíte aj nábytok v odtieni duba, orecha a brezy, prípadne dvojkombináciu farieb. Ak ste si vybrali orech, vyvážte ho lesklými doplnkami a zlatými či striebornými akcentmi. Vyhnete sa tak smutnému dojmu. Ak je nábytok, naopak, svetlý, dovoliť si môžete masívny tmavý rám zrkadla. Hranatý nábytok vyvážte okrúhlymi doplnkami a opačne. Stále sú síce trendom hranaté tvary, ale s mierou. Do minimalistických kúpeľní sa vracia osobitosť a duša. Teda farby, prírodné materiály a pokojný hrejivý dojem.

Nech je nábytok akurát Priestor kúpeľne treba šetriť rozumne. Každý kus nábytku má mať svoje dobre zvolené miesto aj využiteľnosť. A vôbec nemusí byť veľký. Nech si každý člen rodiny spraví inventúru toho, čo skutočne používa, čistiace prostriedky po záruke vyhoďte, zbavte sa toho, čo nepoužívate a budete sa čudovať, že až tak veľa vám toho v kúpeľni nezostane. Poobzerajte sa po skrinkách s variabilitou vnútorného usporiadania. V prípade zásuviek uprednostnite plnovýsuvné kovanie a mechanizmus tichého zatvárania. Závesné skrinky sú puncom modernej kúpeľne, navyše pohodlné pri upratovaní. Pozor na ich dostatočné upevnenie a nosnosť. Ak trváte na skrinke na nožičkách, nech sú aspoň také vysoké, aby ste pod ňu zmestili ruku.

Vyberáme kúpeľňový nábytok Pri výbere začnite skrinkou pod umývadlo. Tá musí byť kompatibilná s umývadlom, preto ich kupujte výlučne spolu. Tvar, hĺbka, rozmer aj to, či bude umývadlo zapustené alebo priznané, je vecou dizajnu. Teraz prevládajú umývadlové misy položené na skrinke. Tu si však treba dať pozor na zatečenie vody pod umývadlovú misu, preto miesto styku misy a nábytku utesnite transparentným silikónom. Rovnako myslite na to, že vrchná doska nábytku bude často namáhaná kvapkami vody. Nepodceňte výber odolného materiálu alebo si dajte na skrinku zhotoviť ochrannú dosku zo skla na mieru. Dostatok úložného priestoru poskytuje vysoká skrinka. Dáte do nej uteráky, kozmetiku aj kôš na bielizeň. Obyčajne má výšku okolo 150 centimetrov a tie najužšie šírku a hĺbku len okolo 30 centimetrov. Šikovným spôsobom, ako získať ďalšie odkladacie miesto, je zrkadlová skrinka nad umývadlo. Poslúži na drobnú kozmetiku aj lieky. Bonusom je jej vybavenie osvetlením. Ak chýba miesto, police a skrinky umiestnite do výšky nad vaňu, toaletu, práčku alebo dvere.

Prvoradá je odolnosť Nie každá skrinka je vhodná do kúpeľne. Základom je, aby bola z vodeodolného materiálu, prípadne mala špeciálne ošetrený povrch. Najčastejšie je takýto nábytok vyrobený z MDF dosiek, doplnených vysokotlakovou fóliou, laminátom, dyhou či lakom vhodným do vlhkého prostredia. Extra odolný nábytok je zhotovený z laminovanej HPL dosky. Takýto materiál však nájdete skôr u stolárov, ktorí vám vyrobia nábytok na mieru, ako pri typizovaných modeloch.

