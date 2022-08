Vyberáme svietidlo do kuchyne, obývačky aj kúpeľne

Výber tých správnych svietidiel by ste rozhodne nemali podceniť a zanedbať. Kvalitná lampa je totiž rovnako dôležitá ako farba stien, či moderný nábytok. Niekedy môže byť dokonca aj dôležitejšia. Od intenzity svetla a jeho farby sa odvíja celková atmosféra, nálada a komfort v byte alebo dome. Špecifikám a účelu jednotlivých miestností musíte prispôsobiť aj svietidlá. S našimi tipmi zvládnete osvetlenie kuchyne, obývačky a kúpeľne s prehľadom.

Obývačka

Do obývacej izby voľte mäkké, teplé svetlo. Ak môžete, vyhnite sa umiestneniu stropného osvetlenia presne v strede miestnosti. Ani konferenčný stolík nemáte predsa presne v strede, osvetlenie potom neplní svoj účel. Praktickejšou voľbou budú nástenné a stojace svietidlá, ktoré viete nasmerovať rôznymi smermi. Svetlo sa tak rozptýli po celej miestnosti a ľahšie ho prispôsobíte aktuálnej funkcii obývacej izby. Pri sledovaní televízie nechajte rozsvietené malé tlmené svetlo, umiestnené napr. vedľa pohovky. Dôležité však je, aby sa neodrážalo v obrazovke a nezasahovalo do vášho zorného poľa. Na čítanie je vhodná lampička, položená na vyššom odkladacom stolíku, či nástenná lampa s kĺbovým ramenom, ktorú nasmerujete priamo na knihu alebo časopis, a zároveň nerušíte zvyšok rodiny pri iných aktivitách. Aby ste predišli bolestiam očí, používajte stmievače osvetlenia. K dispozícii máte svietidlá so zabudovaným stmievačom, alebo stmievače na diaľkové ovládanie, ktorým následne regulujete intenzitu svetla všetkých svietidiel v obývačke.

Kuchyňa

V kuchyni je nutné používať viacero druhov osvetlenia. Okrem centrálneho svietidla potrebujete dobre nasvietiť všetky pracovné plochy, vhodné je aj vnútorné osvetlenie kuchynských skriniek s pohybovým snímačom. Pracovné plochy najlepšie nasvietite žiarivkami alebo LED bodovými svietidlami. Dôležitá je aj teplota svetla. Pre bežnú prevádzku voľte intenzívne biele svetlo, ktoré je na obale zdroja označené ako 4200 k. Pokiaľ svoje pokrmy radi fotíte alebo chcete vidieť jedlo v skutočných farbách, voľte zdroje produkujúce denné svetlo, teda 5000 k. Nad jedálenský stôl zaveste luster s tienidlom a teplým svetlom, ktorého intenzitu viete regulovať podľa potreby. Počas stolovania to bude pre vás aj vašu rodinu omnoho príjemnejšie ako ostré studené svetlo.

Kúpeľňa

Aj v kúpeľni je vhodné používať niekoľko druhov osvetlenia. Nevykonávame tu len rutinnú očistu, ale chceme aj príjemne relaxovať. Pre osvetlenie celej miestnosti siahnite po centrálnom stropnom svietidle, či bodovom osvetlení. Pri kúpeľni však buďte obozretní a hľadajte svietidlá, ktoré majú špeciálnu povrchovú krytinu, chrániacu pred vlhkosťou a neúmyselným postriekaním vodou. Pri holení či maľovaní určite oceníte osvetlenie nad zrkadlom. Svetlo by ale nemalo skresľovať farby. Siahnite po bielom svetle, ktoré poukáže na všetky nedokonalosti. Žlté svetlo umiestnite tak, aby príjemne osvetľovalo vaňu či sprchový kút. Mäkké svetlo, najlepšie so stmievačom, je pre večerný relax omnoho príjemnejšie, než intenzívne biele svetlo.

