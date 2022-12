Vyberáte botník na topánky? Pozor aj na sedenie

Botník na topánky aj so sedením? Pri výbere botníka sa neriadime podľa nejakých všeobecne platiacich kritérií. Je to preto, že niektorí ľudia majú radi iba police na topánky, zásuvky, dokonca ich niektorí ukladajú do skríň. Závisí teda na každom z nás, aké máme vlastné kritérium výberu a čo sa nám páči. Môžeme však tvrdiť, že súčasným trendom predsiení a botníkov je ich kombinovanie so sedením.

Už dávno platí, že predsieň je časťou domu, ktorá by mala niesť prívlastok reprezentatívna. Je to najmä preto, že je prvou miestnosťou, ktorú návšteva pri vstupe do domu uvidí. Ale nielen preto. Aj vy by ste sa mali cítiť príjemne vždy, keď prídete domov. Preto nezabúdajte na štýlové zariadenie ani v tejto malej miestnosti a doprajte jej atraktívny dizajn. Aj botník na topánky môže mať na ňom zásluhu…

Ktorý botník je ideálny?

Jednoduchá odpoveď. Ten, ktorý je ideálny pre vás, pre vaše individuálne potreby. Dôležité je, aby vyhovoval tomu, čo sa vám páči, aký štýl preferujete, či dbáte viac na praktickosť alebo vizuálnu stránku, koľko párov topánok vlastníte a pod. Na základe toho si potom môžete vybrať zo širokej ponuky botníkov a skriniek na topánky alebo tiež botníkových lavíc. Nemusíte sa báť ani ich kombinácie s väčšími skriňami. Úložný priestor sa vždy hodí. Ponúkame vám niekoľko inšpirácií, ako by váš botník so sedením mohol vyzerať.

Sedenie na botníku alebo vedľa botníka?

Nie, nie je to žiadna jazykovedná otázka. Ide o priestorové vyriešenie sedenia v predsieni. Nie každý má totiž veľkú vstupnú miestnosť a potrebuje tak premyslieť každý jeden detail, aby ušetril miesto, ale zároveň myslel aj na praktickosť a pohodlie pri prezúvaní. Trh ponúka veľké množstvo skriniek, ktoré sú svojimi rozmermi ideálne do malých predsiení, pretože disponujú malou hĺbkou a topánky sa v nich prirodzene „sklopia“. Pri kúpe takýchto botníkov môžete využiť vrchný priestor na skrinkách vystavením rôznych dekorácií, pričom na sedenie vám postačí taburet.

Ak uvažujete nad kúpou botníka na topánky či skriniek alebo lavíc, je jedno, aká veľká je vaša predsieň. Široký sortiment tradičných, moderných a praktických pomocníkov na topánky vás zaujme v rôznych dostupných veľkostiach. Je len na vás, či interiér vstupnej miestnosti dokáže zaujať na prvý pohľad.

