Záhradná hadica - neoceniteľný pomocník

Záhrada prosperuje len vtedy, ak má potrebnú starostlivosť. Nechcete investovať do drahých zavlažovacích systémov a radšej polievate ručne? Užívate si pri tom krásu zelene, omamné vône a pestré farby? Pokojne v tejto záľube pokračujte, avšak uľahčite si prácu aspoň kvalitnou záhradnou hadicou.

Čaro ručného polievania

Zakladáte si výsadbu v záhrade? Ešte pred nákupom rastlín, kríkov a drevín zvážte podmienky prostredia, v ktorom žijete. Silu vetra, množstvo zrážok, či teploty. Výsledkom vašich zistení prispôsobte aj výber druhov, pretože inak sa budú trápiť rastlinky aj vy. Ak je to čo i len trochu možné, polievajte zachytenou dažďovou vodou. V záhradných centrách nájdete sudy, v ktorých je možné vodu uskladniť. Sudy s vodou nenechávajte na slnku, nájdite im chladnejšie miesto niekde v kúte záhrady. Súčasťou niektorých sudov môžu byť ventily, na ktoré pripojíte záhradnú hadicu a pohodlne zalievate výsadbu. Polievajte v noci, večer, prípadne skoro ráno, vodu privádzajte čo najbližšie k pôde. Iba tak zabránite jej vyparovaniu. Dotykom sa presvedčte o dostatočnej vlhkosti v pôde.

Neoceniteľný záhradný pomocník

Kvalitnú záhradnú hadicu spoznáte podľa jej hrúbky, ktorá vypovedá o tom, že hadica sa skladá z viacerých vrstiev. Mala by byť nielen pevná, ale aj odolná voči mrazu a musí sa dať dobre ohýbať. Lacnejšou alternatívou sú plastové hadice. Vyznačujú sa aj menšou hmotnosťou, avšak ľahko sa lámu a nie sú trvácne. Investujte radšej do hadice gumovej. O niečo vyššia cena je totiž aj pendantom kvality a dlhej životnosti. Gumená hadica je vysoko prispôsobivá a len tak ľahko sa nezlomí. Negatívom je len väčšia hmotnosť. Pri nákupe sa nezabudnite informovať o veľkosti tlaku, ktorému môžete hadicu vystaviť, aby nedošlo k jej poškodeniu. K záhradnej hadici si zaobstarajte aj doplnkový sortiment v podobe držiakov a navíjacích systémov, ktoré pomôžu hadicu uskladniť. Materiál a dĺžku hadice ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom sa bude používať. V oblasti rozmerov si všímajte vonkajší a vnútorný priemer. Ak bude záhradnú hadicu používať najmä vaša jemnejšia polovička, myslite aj na jej pohodlie. Hadica pre ženu by mala byť ľahká, dobre ovládateľná a prispôsobivá.

