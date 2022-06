Záhradná hojdačka a návod na jej výrobu

Vonku povieva príjemný teplý vánok, všade navôkol počuť štebot vtákov a vy lebedíte so šálkou kávy v pohodlí záhradnej hojdačky. Znie to fantasticky? Ak máte doma zručného majstra, môže vám ju vyrobiť svojpomocne. Poďte sa inšpirovať, ako na to.

Ak už vaše deti vyrástli a zostala vám po nich posteľ, či už klasická alebo poschodová, vyrobte si z nej záhradnú hojdačku. Vaša záhrada razom dostane nádych oázy pohodlia a vy budete mať príjemné miesto na oddych.

Poďte sa pohojdať

Materiál

stará posteľ – môže byť aj poschodová

biela laková lazúra na drevo

laková lazúra na drevo odtieň orech

prípravok na opravy

pevné lano 24 m

baldachýn zo sieťky

Pomôcky

brúsny papier

multifunkčný prístroj – nemusí byť

široký plochý štetec

ochranné rukavice

mäkká handrička

priamočiara píla

vŕtačka

Postup práce

Na záhradnú hojdačku môžeme použiť spodnú časť z detskej poschodovej postele

Všetky časti postele prebrúsime pomocou multifunkčného prístroja. Ide to s ním rýchlejšie

Po dôkladnom prebrúsení a očistení natrieme posteľ bielou lakovou lazúrou v dvoch vrstvách

Keď biela farba uschne, natrieme posteľ hnedou farbou – len jemne namočeným štetcom, aby na dreve zostala viditeľná štruktúra štetca

Keď hnedá farba začne schnúť, jemne ju vytierame handričkou tak, aby zospodu presvitala biela farba, čím sa vytvorí rustikálny efekt

Diery v konštrukcii (po uchytení druhej časti postele) zatmelíme dvojzložkovou epoxidovou zmesou na opravy, ktorá stvrdne na kameň

Zmes vypracujeme v rukách a vyplníme ňou všetky štyri diery. Povrch po stvrdnutí prebrúsime do roviny a zamaľujeme lakom na drevo

Asi 8 cm od vrchu nôh postele vyvŕtame diery podľa hrúbky lana (v našom prípade má lano hrúbku 14 mm)

Aby sme sa mohli pohodlne hojdať, nohy postele musíme v dolnej časti odpíliť

Cez prevŕtané diery prevlečieme lano – jeden koniec vždy zauzlíme a druhý obmotáme okolo konára stromu a priviažeme

Nakoniec upevníme každú nohu postele. Do stredu konára uchytíme aj baldachýn a jeho konce uviažeme o hojdačku. Do postele vložíme rošt, matrac a vankúše

