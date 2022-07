Mnohé typy záhradných lehátok či ležadiel majú možnosť polohovania hornej polovice tela. Za zmienku stoja tiež skladacie lehátka. Je vhodné presvedčiť sa o ich kvalite, pretože odolnosť konštrukcie sa môže postupne strácať, čo má za následok vŕzganie či „vykývanie“ lehátka. Keďže pri relaxe a opaľovaní ide najmä o pohodlie, predísť týmto neduhom sa dá prostredníctvom kvalitných materiálov a ich spracovaním vhodným do exteriéru. Nie vždy je to lacná záležitosť…

Záhradné lehátko vo výpredaji – oplatí sa čakať?

V súčasnosti ponúkajú záhradný nábytok mnohé obchodné reťazce či súkromné firmy. Aj keď zaužívaným zvykom bolo, že po sezóne ste sa dočkali výpredaja, čoraz častejšie sa stáva, že výhodnú akciu na lehátka predajcovia ponúknu už v polovici sezóny, niekedy aj skôr. Otázne je, či je cena naozaj znížená, alebo je tento spôsob len marketingovým ťahom. Každopádne, ak kúpu ležadla nechcete odkladať, ujasnite si základné kritériá výberu a finančný rozpočet, na základe ktorého zúžite celkový sortiment. Na kvalite záleží. Lehátko si predsa nevyberáte len na jednu sezónu. Zamerajte sa na materiál, z ktorého bude vyrobené, rovnako ako na jeho príslušenstvo. Dopriať si môžete aj komfort v podobe tienenia, opierok na lakte (vhodné napríklad pri čítaní časopisov alebo knihy) či mäkkých poťahov alebo dokonca matracov. Ak chcete ležadlo zladiť aj k zvyšku záhradnému nábytku, pouvažujte tiež nad jeho farebným prevedením.

Drevené záhradné lehátko nestráca na obľúbenosti

Drevo záhradu prirodzene dopĺňa. Aj preto je správnou voľbou pri výbere exteriérového nábytku. Lehátko z dreva si môžete zakúpiť v jeho rôznych druhoch. Ak sa však bavíme o odolnosti a životnosti, ideálnym riešením bude siahnuť po ležadle z teaku. Toto drevo je vysoko kvalitné, no to sa odráža aj na cene. K dispozícii sú však aj ďalšie druhy dreva, ktoré sú cenovo dostupnejšie. V prípade záhradného dreveného ležadla dbajte na to, aby bolo naozaj hladké a taktiež odolné. Tento typ záhradného nábytku (v závislosti na druhu dreva) si v prípade pravidelného sezónneho využívania vyžaduje ochranný náter. Aj keď sa jedná o hmotnostne ťažší materiál, manipulácia s ním nemusí byť náročná. Mnohí výrobcovia totiž ponúkajú lehátka s kolieskami, ktoré zabezpečia, že relaxovať môžete v akejkoľvek časti záhrady.

Oplatí sa aj plastové, kovové či z umelého ratanu?

Mnohí majitelia záhrad v súčasnosti preferujú skôr ich okrasný a reprezentatívny vzhľad. Využitie tradičnej pestovateľskej či chovateľskej funkcie záhrady je v úzadí a do popredia sa dostala jej relaxačná podoba. Záhradné zóny oddychu nemajú jednoznačnú podobu, avšak lehátka sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Využiť ich môžete nielen uprostred záhrady, ale tiež na terase, prípadne pri vnútornom bazéne. Aj pri lehátkach hovoríme o záťaži. Tento druh nábytku disponuje určitou nosnosťou, ktorá bude rozdielna pri jednotlivých druhoch materiálov. Plastové či textilné lehátka síce budú cenovo dostupnejšie, no v prípade väčšej hmotnosti nemusia zvládnuť veľký nápor, čím sa ich životnosť, samozrejme, nepredĺži. Stabilita v prípade plastu taktiež nie je typickou vlastnosťou. Avšak, ak ste si istí, že plastové lehátko nebude vystavené nadmernej záťaži, pokojne siahnite aj po tomto variante.

Umelý ratan sa stal štýlovým materiálom v oblasti záhradného dizajnu. Je elegantný, navyše ľahko udržiavateľný a hodí sa do každej záhrady. Okrem moderného vzhľadu je odolný aj voči poveternostným podmienkam, a tak sa nemusíte obávať, že pri jeho kúpe pôjde o krátkodobé použitie. Jeho výhody sa však odrážajú na cene, ktorá je vyššia. Podobné vlastnosti má aj nábytok z hliníka. Kovové záhradné lehátko je taktiež dizajnovo atraktívnou a zaujímavou ponukou.

Lehátko so strieškou či matracom je komfortom v záhrade

Luxus za pár eur? Bohužiaľ, toto nebude ten prípad. Luxusné záhradné ležadlá s tienením či strieškou sa pohybujú v cenových reláciách niekoľko stoviek aj tisícok eur. Nejedná sa však len o jednolôžkové ležadlá. Mnohé poskytujú komfort aj niekoľkým ľuďom a taktiež si v nich môžete pokojne aj pospať, a to kvôli pohodlným matracom a vankúšom. V podstate sa jedná o luxusné postele, ktoré sú vhodné pre exteriér. Ak si však chcete dopriať komfort za menej peňazí, lacnejším variantom luxusných ležadiel sú tvarované lehátka, ktorých tvar je uspôsobený vašej chrbtici. Zakúpiť si k nim môžete aj poťahy a matrace, ktoré komfort znásobia. Takúto pohodlnosť v podobe matracov si môžete dopriať aj u bežných typoch lehátok. Matrace či „sedáky“ dostanete kúpiť nielen v špecializovaných obchodoch.

