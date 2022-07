Záhradný bazén pre radosť aj starosť

Horúce letné dni nás vyháňajú k vode. Ste fanúšikom kúpalísk alebo radšej uprednostníte pohodu a súkromie doma na záhrade? V druhom prípade je ideálnym riešením bazén. Ako vybrať ten správny vám prezradíme v nasledujúcom článku. Poďte sa s nami inšpirovať.

Hľadáte voľne stojaci bazén, ktorý by vám poskytoval útočisko počas horúcich slnečných dní ? Ako vybrať ten najvhodnejší bazén, za super cenu a so skvelými parametrami? Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií.

Bazénová pohodička pre celú rodinu

Najprv si zodpovedajte nasledujúce body, ktoré vám pomôžu na ceste k rozhodnutiu:

– je pre malé dieťa, tínedžera alebo celú rodinu? Odpoveď na túto otázku vám pomôže vybrať veľkosť bazéna. Pre dieťa do 6 rokov vám bude stačiť bazén s priemerom do 1 metra. Pre deti do 10 rokov odporúčame bazény s priemerom aspoň 2,5 metra Financie – koľko peňazí ste ochotní investovať do kúpy nového bazéna? Treba brať na vedomie, že nekupujete len samotný bazén, ale aj chemické prípravky na udržiavanie kvality vody. Najlacnejšie sú nafukovacie bazény. Tie ale nemajú dlhú životnosť a preto ak rozmýšľate v dlhodobom horizonte, uprednostnite plastové, respektíve laminátové voľne stojace bazény

– koľko peňazí ste ochotní investovať do kúpy nového bazéna? Treba brať na vedomie, že nekupujete len samotný bazén, ale aj chemické prípravky na udržiavanie kvality vody. Najlacnejšie sú nafukovacie bazény. Tie ale nemajú dlhú životnosť a preto ak rozmýšľate v dlhodobom horizonte, uprednostnite plastové, respektíve laminátové voľne stojace bazény Priestor – vhodné je mať dopredu určený priestor a na základe neho vyberať rozmery bazéna. Niekedy si poviete, že bazén s 5 metrovým priemerom vám v pohode vlezie do záhrady. Veľa z nás sa už pri odhadovaní veľkosti nemilo prerátalo. Skúste si preto vytýčiť hranice bazéna a možno zistíte, že vám v jeho okolí nezostane toľko priestoru, koľko potrebujete

– vhodné je mať dopredu určený priestor a na základe neho vyberať rozmery bazéna. Niekedy si poviete, že bazén s 5 metrovým priemerom vám v pohode vlezie do záhrady. Veľa z nás sa už pri odhadovaní veľkosti nemilo prerátalo. Skúste si preto vytýčiť hranice bazéna a možno zistíte, že vám v jeho okolí nezostane toľko priestoru, koľko potrebujete Účel – očakávate, že sa bude dať v bazéne plávať či skôr hľadáte priestor na jašenie svojich detí? Ak využijete bazén na chate dvakrát do roka, potom je zbytočné kupovať drahé a veľké bazény. Myslite aj na mimosezónne uskladnenie. Laminátové bazény sa síce dajú rozložiť, ale aj tak zaberajú veľa priestoru. Treba si uvedomiť, že bazén je väčšiu časť roka zložený a uskladnený

Typy bazénov V prípade voľne stojacich bazénov na záhradu ich môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií. Na bazény nafukovacie a bazény pevné nadzemné.

– tieto bazény sú výbornou investíciou pre naše ratolesti. V bazéne sa deti vyšantia a navyše kúpa nepredstavuje vysokú investíciu. Čo sa týka detských bazénov, kúpime ich už za cca 20 eur, väčšie bazény pre viac osôb, možno zakúpiť už od 50 eur. Aj tie sú prioritne určené pre deti, oddýchnu si v nich však aj dospeláci. Nevýhodou je, že sa vám môžu kedykoľvek natrhnúť a často ich musíte po jednom lete vymeniť. Ich životnosť je výrazne krátka Pevné nadzemné bazény – máme viac variantov týchto bazénov a to plastové, laminátové alebo plechové. Poskytujú nám väčší priestor a je možné v nich aj plávať. Negatívom je, že ich nemôžeme zazimovať bez demontáže, ktorá si vyžaduje dostatok času a kus zručnosti

Od druhu bazéna závisí aj jeho čistenie Nevyhnutnou záležitosťou pre krásnu a dlhodobo čistú vodu je čistenie a starostlivosť o bazén. Najefektívnejšou a najjednoduchšou metódou je aplikovanie bazénovej chémie, ktorá si poradí s nečistotami a vodu udrží priezračnú na dlhý čas. Voda v bazéne vytvára dokonalé prostredie pre riasy a mikroorganizmy. Chémiou vlastne ničíme prostredie pre ich rozmnožovanie. Základnou čistiacou pomôckou, ktorú môžete pre svoj bazén zakúpiť, je plachta. Tá zachytí všetky nečistoty, ktoré by do vody nafúkali či nedopatrením spadli. Praktické je aj bazénové sitko, ktorým jednoducho vyberieme všetky nečistoty. O čistenie vody v bazéne sa postarajú aj špeciálne chemické prípravky:

Laguna Triplex Tablety – bazénová chémia v podobe guľatých tabliet, ktorá má trojitý efekt – dezinfikuje, vločkuje nečistoty a preventívne pôsobí proti riasam

– bazénová chémia v podobe guľatých tabliet, ktorá má trojitý efekt – dezinfikuje, vločkuje nečistoty a preventívne pôsobí proti riasam CTX – 51 – odstraňovač vápenatých usadenín – Po zimnom období sa v bazéne vytvárajú usadeniny minerálnych solí a plesne, na ktoré efektívne účinkuje tento typ prípravku. Nanáša sa na usadeniny v neriedenej podobe. Naneste ho, nechajte pôsobiť približne pol hodinu a následne opláchnite

– odstraňovač vápenatých usadenín – Po zimnom období sa v bazéne vytvárajú usadeniny minerálnych solí a plesne, na ktoré efektívne účinkuje tento typ prípravku. Nanáša sa na usadeniny v neriedenej podobe. Naneste ho, nechajte pôsobiť približne pol hodinu a následne opláchnite Základný čistič – tento typ prípravku si poradí takmer so všetkým. Odstraňuje usadeniny, plesne aj hnedé sfarbenie stien

– tento typ prípravku si poradí takmer so všetkým. Odstraňuje usadeniny, plesne aj hnedé sfarbenie stien Čistič okrajov bazéna – alkalický čistiaci prostriedok, vhodný na čistenie okrajov bazéna, je citlivý k materiálu a možno ho využiť aj pri čistení vane

Bazénová filtrácia. Piesková verzus kartušová Piesková filtrácia je najvhodnejšou filtráciou do bazéna. Funkciou mechanizmu dochádza k prechodu vody cez pieskovú filtračnú náplň, v ktorej sa nečistoty zachytávajú a voda sa vracia späť do bazéna čistá. Pieskovú náplň stačí vymeniť raz za 2 až 3 roky. Prefiltrovanie celého objemu bazéna by malo trvať 6 – 8 hodín. Pri nadpriemernej záťaži a vysokých teplotách je vhodné mať výkonnejšiu filtráciu, ktorá to zvládne o 2 – 3 hodiny skôr.

Kartušová filtácia zachytáva nečistoty, ktoré sa dostali do bazéna pomocou kartušovej papierovej filtračnej vložky. Vložka vo filtrácii je meniteľná, taktiež ju musíme niekoľkokrát do týždňa vybrať a preprať pod tlakom vody, aby sa uvoľnili nečistoty. Okrem toho ju musíme vymeniť niekoľkokrát za sezónu. Je preto vhodná pre malé nadzemné bazény.

Ohrev vody v bazéne

Elektrický ohrev – patrí medzi najviac vyhľadávaný typ ohrevu v bazéne a to najmä vďaka ľahkej inštalácii a nízkym vstupným nákladom. Avšak z dlhodobého hľadiska náklady rastú a sú oveľa vyššie

– patrí medzi najviac vyhľadávaný typ ohrevu v bazéne a to najmä vďaka ľahkej inštalácii a nízkym vstupným nákladom. Avšak z dlhodobého hľadiska náklady rastú a sú oveľa vyššie Solárny ohrev – má jednoduché zapojenie a ľahkú konštrukciu. Solárne panely sú vyrobené zo špeciálneho polyméru, ktorý je odolný voči slnečnému žiareniu, chémii vo vode, oxidácii a mrazu. Ekologický slnečný ohrev vody v bazéne patrí vďaka svojim praktickým vlastnostiam k veľmi obľúbeným metódam ohrevu

– má jednoduché zapojenie a ľahkú konštrukciu. Solárne panely sú vyrobené zo špeciálneho polyméru, ktorý je odolný voči slnečnému žiareniu, chémii vo vode, oxidácii a mrazu. Ekologický slnečný ohrev vody v bazéne patrí vďaka svojim praktickým vlastnostiam k veľmi obľúbeným metódam ohrevu Tepelné výmenníky – vodu v nich môžeme vyhrievať kotlom, tepelnými či solárnymi kolektormi. Výmenníky sa vyrábajú z nerezu a sú špeciálne navrhnuté pre ohrev vody v bazéne

– vodu v nich môžeme vyhrievať kotlom, tepelnými či solárnymi kolektormi. Výmenníky sa vyrábajú z nerezu a sú špeciálne navrhnuté pre ohrev vody v bazéne Tepelné čerpadlá – vzniká kombináciou solárneho a elektrického ohrevu. Je veľmi efektívne, na svoj výkon nepotrebuje slnko, energiu čerpá priamo zo vzduchu, čiže funguje aj za nepriaznivého počasia. Elektrická energia predstavuje pre jeho fungovanie len 20% z celkového získaného tepla, zvyšok je úplne zadarmo

