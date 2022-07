Záhradný nábytok - umelý ratan na terasu aj balkón

Slnečné počasie vyzýva na relaxáciu v záhrade (aj keď občas je až príliš horúco) a záhradné sedenie čaká na svojich majiteľov a hostí. Záhradný nábytok z umelého ratanu je ideálnym riešením na odpočinok, studený drink a príjemnú konverzáciu. Jeho remeselné spracovanie vyniká unikátnym dizajnom a pevnou konštrukciou.

Technika vypletania ratanu umožňuje vytvoriť ergonomický tvar nábytku a zaručiť tak pohodlie. Pre väčší komfort sa oplatí zadovážiť si aj matrace či podsedáky, rovnako ako vankúše, ktoré zároveň slúžia ako dizajnová dekorácia. Mnohé záhradné sady ponúkajú aj takéto príslušenstvo.

Kvôli jeho pozitívnym vlastnostiam sa stáva stále vyhľadávanejším a tvorí stálicu na trhu exteriérového bývania. Aj keď mnohí záujemcovia čakajú práve na výpredaj a zháňajú lacný ratanový nábytok, napríklad z Poľska, vďaka jeho kvalite a dlhej životnosti sa oplatí zvážiť aj vyššiu investíciu. Umelý ratan je totiž zárukou, že tento typ sedenia nevymeníte po pár rokoch.

Aký je rozdiel medzi nábytkom z prírodného a umelého ratanu?

Prírodný ratan má vlastnosti príbuzné masívu. Môžeme ho však rozdeliť na ďalšie dve samostatné kategórie – lúpaný a nelúpaný ratan. Nelúpaný je odolnejší, pretože jeho povrch je tak chránený pred poveternostnými vplyvmi. Pokojne ho môžete použiť aj v exteriéri. Keďže sa správa podobne ako drevo, priebežné obnovovanie vrstvy laku je nutnosťou. Teda v prípade, že chcete, aby stále vyzeral ako nový.

Lúpaný prírodný ratan, tzv. ratanová kôra, sa hodí najmä do interiéru. Nízke teploty a vysoká vlhkosť by ho totiž mohli poškodiť. Naopak umelý ratan takýmto vplyvom odoláva. Ak ho nemáte počas zimného obdobia kde umiestniť, môžete ho nechať aj vonku, avšak ideálne aspoň prikryť plachtou.

Aké sú výhody umelého ratanu?

kvalita a trvácnosť (nehrdzavie, nelúpe sa, je stálofarebný, odolný voči UV žiareniu)

dizajn a estetickosť (oku lahodiace tvary vďaka pružnosti materiálu)

nadčasovosť

pohodlie a komfort

farebná stálosť

jednoduchá údržba (čistá voda a handrička)

ľahká manipulácia (nízka hmotnosť)

ponuka záhradných setov aj jednotlivých komponentov nábytku na terasu či balkón

variabilita – možnosť kombinovania s materiálmi (napríklad drevo, kov, sklo)

je recyklovateľný a netoxický

hodí sa do exteriéru aj interiéru, domácností aj komerčných priestorov

Čo tvorí záhradný nábytok z umelého ratanu? Odolnosť!

Umelý ratan je väčšinou vyrábaný zo 100% HDPE (High Density Polyethylene), čo znamená, že znesie aj teploty do mínus 40°C. To je výborná správa najmä pre tých, ktorí ho na zimu nemajú kde ukryť. Aj keď je voči extrémnym teplotám odolný, zakrytím predsa len predĺžite jeho životnosť. V letnej sezóne vydrží horúčavy do 60°C.

Ďalším druhom umelého ratanu, ktorý sa používa na výrobu záhradného nábytku, je tzv. VIRO vlákno. Ide o polyethylenové vlákno s vysokou pevnosťou a pružnosťou. Vydrží aj nadpriemerne vysoké teploty, až +80°C (ideálne aj do wellness hotelov), a navyše chráni životné prostredie (je recyklovateľné).

Preto, čo sa ošetrovania umelého ratanu týka, nejde o starostlivosť ako takú (prevencia voči neželaným vplyvom), ale o udržiavanie čistoty. Na odstránenie prachu postačí bežný vysávač, na očistenie navlhčená handrička bez saponátu, prípadne vysokotlakový čistič.

Záhradný nábytok umelý ratan – kam s ním?

Záhradný nábytok z umelého ratanu si môžete dopriať v rôznych variantoch a verziách. V ponuke sú kompletné záhradné sety, ale aj možnosť kombinovania jednotlivých komponentov tohto nábytku. Umiestnenie je vhodné nielen do záhrady, ale tiež na terasu, pod altánok či pergolu, ako aj na balkón a do interiéru.

Kam položiť grilované jedlo? Záhradné sety z umelého ratanu môžu byť určené na stolovanie (veľký vysoký stôl), na relax vo „vonkajšej obývačke“ (rohové sedenie), ale aj na večerné rozhovory či ranné pitie kávy na balkóne (mini zostavy). Dokonalý odpočinok zaručia netradičné záhradné lehátka s tienením.

