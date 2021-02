Zrkadlá do obývačky plnia dekoračnú funkciu

Existuje nespočetné množstvo doplnkov a dekorácií, ktorými si môžeme skrášliť interiér. Zrkadlá do obývačky však vnášajú do tejto kategórie akýsi nový rozmer estetického vnímania, a to nielen vďaka samotnému vzhľadu, ale tiež kvôli ich rozloženiu a zaveseniu. Kombinovanie väčších a menších kusov je totiž trendom.

Štýlové zrkadlá do obývačky

Najbežnejším miestom na zavesenie zrkadla je v obývacej izbe stena nad sedačkou. Platí tu však pravidlo striedmosti. Ak sedacia súprava oplýva netradičným prevedením a tvorí akúsi dominantu, dizajnovému zrkadlu by ste sa mali radšej vyhnúť. V opačnom prípade, a teda, ak je obývačkové sedenie prirodzenou súčasťou zariadenia, pokojne vsaďte na výrazné kúsky.

Hlavnou úlohou dekoračných zrkadiel je výzdoba interiéru. Preto sa môže stať, že samotný odraz, ktorý v nich uvidíte, do istej miery skresľuje skutočnosť. Z tohto dôvodu nie je vždy vhodné umiestňovať tento typ zrkadiel aj nad umývadlo do kúpeľne. To ale nemusí byť pravidlom a najmä luxusné zrkadlá sa môžu pýšiť nielen atraktívnym dizajnom, ale aj kvalitou.

Dizajnová hra so zrkadlami

Fádny interiér si pýta oživenie. To nemusí byť len výsadou farieb. Zrkadlá so zaujímavým rámom sa taktiež podieľajú na premene miestnosti. Niekedy stačí pastelová farba, inokedy je nutnosťou ozdobnosť či reliéfne rámovanie v metalických odtieňoch. Biely masívny rám s patinou zase pristane tradičnejšie zariadeným obývačkám, napríklad vo vintage alebo v provensálskom štýle.

Avšak zaujímavosť spočíva aj v tom, že si môžete vytvoriť akýsi vlastný obraz či tvar, ktorý získate na základe spojenia viacerých dielov zrkadiel. Na kombinovanie sa ponúkajú aj rovnaké typy zrkadiel v rôznych veľkostiach alebo odlišné tvary, z ktorých vznikne „dizajnová mozaika“. Ak máte radi čisté línie, pokojne siahnite na tri totožné zrkadlá a zaveste ich vedľa seba. Aj takéto obyčajné riešenie vyznie esteticky.

Najmä v minulosti mali zrkadlá do obývačky čestné miesto nad kozubom či na krbovej rímse. Pozornosť sa tak upriamila nielen na samotné ohnisko, ale tiež na miesto nad ním. V súčasnosti má toto spojenie skôr zriedkavý charakter, pretože kozuby prebrali najmä podobu integrovaných moderných „obdĺžnikov“. Ak ich aj niečo zdobí, väčšinou ide o obklad z prírodných materiálov či ich imitácií. Výnimka však potvrdzuje pravidlo…

