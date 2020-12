Čaká Slovensko referendum? Rozhodnú o tom poslanci na mimoriadnej schôdzi parlamentu

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú v stredu 2. decembra o 14:00 na mimoriadnej schôdzi rokovať o prijatí uznesenia NR SR o vyhlásení referenda. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Návrh na zvolanie schôdze predložilo 26 poslancov strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a štyria nezaradení členovia zákonodarného orgánu Ján Podmanický, Filip Kuffa, Štefan Kuffa a Tomáš Taraba.

Cieľom referenda je opýtať sa občanov SR, či sú za to, aby bolo súčasnej vláde skrátené volebné obdobie. Predčasné parlamentné voľby by sa potom podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica mali konať najneskôr do 30. júna 2021.