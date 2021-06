Čaputová kritizuje opozičných politikov za klamstvá o očkovaní, vyjadrila sa aj k Pellegrinimu

Niektorí opoziční predstavitelia si vymýšľajú a uvádzajú klamlivé informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Skonštatovala to prezidentka Zuzana Čaputová v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres.

Ako doplnila, sú aj politici, ktorí vakcináciu spochybňujú alebo takí, ktorí ju nespochybňujú, ale majú zdržanlivý postoj.

Téma vakcinácie sa zneužíva

Čaputová sa konkrétne vyjadrila aj k lídrovi strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petrovi Pellegrinimu. „Ja som nenašla vetu, ktorou by on spochybňoval očkovanie. Faktom je, že by veľmi pomohlo, keby bol jeho osobný postoj jednoznačnejší,“ povedala prezidentka.

Hlava štátu uviedla, že téma vakcinácie na Slovensku zneužíva. Mrzí ju pritom „absolútne“ nerešpektovanie odbornosti. „V tomto prípade je tu jednoznačne prevažujúci názor či už slovenských odborníkov, alebo odborníkov z celého sveta v prospech vakcinácie. Pre mňa je to dostatočné, aby som sa spoľahla na ich odbornosť,“ pokračovala Čaputová.

Očkovanie je najlepšie riešenie

Prezidentka považuje očkovanie za najlepšie riešenie, ako predísť tretej vlne pandémie koronavírusu. Treba podľa nej vytvoriť všetky podmienky na to, aby bola vakcinácia čo najdostupnejšia.

„Myslím si, že tu štát ešte nevyčerpal všetky možnosti pokiaľ ide o motiváciu, logistickú jednoduchosť. To, že sa teraz priblížila vakcinácia cez obvodných lekárov je veľmi dobrý krok,“ uviedla s tým, že je legitímne uvažovať o spôsoboch, ako racionálne zvýhodniť ľudí, ktorí očkovaní sú.

Zároveň však prezidentka dodala, že sa jej zdá idea celoplošného povinného očkovania ako nereálna. Debatu o povinnom očkovaní niektorých skupín obyvateľstva považuje za legitímnu.