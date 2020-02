Čaputová, Pellegrini a Danko rokovali o Istanbulskom dohovore

aktualizované 10. februára, 16:57

Prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa v pondelok streli, aby prerokovali tému Istanbulského dohovoru. Podľa Danka, ktorý stretnutie navrhol, hrozí ďalší stret ľudí z koalície PS/Spolu a kotlebovcov na zhromaždení, ktoré organizuje Slovenský dohovor za rodinu. Stretnutie je naplánované na utorok 11. februára o 12:00 na Námestí slobody v Bratislave.

Čaputová nepožiada o odstúpenie z dohovoru

Prezidentka Čaputová po stretnutí vyhlásila, že nepožiada o odstúpenie Slovenska od Istanbulského dohovoru. Predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) požiadala, aby sa obrátil na Ústavný súd SR. Účastníkov zajtrajších demonštrácií, ktoré sú namierené proti dohovoru, vyzvala k pokoju.

„K ratifikácii Istanbulského dohovoru by mohlo dôjsť iba vtedy, ak by bol predložený do Národnej rady SR, a to sa doteraz nestalo,“ vysvetlila svoj právny názor prezidentka. Zdôraznila tiež, že dohovor na Slovensku neplatí a súčasný stav je od roku 2011.

„Nie je žiaden naliehavý dôvod riešiť ho tri týždne pred voľbami,“ povedala. Ak by bol dohovor prijatý alebo neprijatý v súlade s ústavou, prezidentka by to rešpektovala. Predsedu vlády Petra Pellegriniho preto požiadala, aby sa obrátil na Ústavný súd SR.

„Čo ale rešpektovať nemôžem a nebudem, je prekrúcanie faktov a vyvolávanie nenávisti k nositeľom iného názoru,“ povedala prezidentka s tým, že na Slovensku je stále veľká časť spoločnosti, ktorá sa chce postaviť násiliu páchanému na ženách.

Tiež vyzvala organizátorov protestov, aby vyjadrili svoj názor pokojne a nekonfrontačne. „Buďme si vedomí následkov, ktoré nenávistná rétorika a vyvolávanie úplne zbytočných vášni v spoločnosti spôsobuje,“ dodala.

Samotný Istanbulský dohovor však do parlamentu predložený nebol, NR SR len prijala uznesie, v ktorom vyzýva vládu, aby sa Slovensko nestalo jeho zmluvnou stranou. Za toto uznesenie hlasovalo 93 poslancov. Čaputová si aj z tohto dôvodu zatiaľ nechala vypracovať právnu analýzu, pretože postup NR SR podľa nej nebol štandardný.

Pellegriniho návrh

Premiér Pellegrini na stretnutí navrhol, aby vláda stiahla svoj podpis spod Istanbulského dohovoru. Pellegrini preto požiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby poverila vládu, ktorej poverený člen by následne podpis spod dohovoru stiahol.

Zároveň zdôraznil, že Istanbulský dohovor neprešiel na Slovensku ratifikáciou, a preto nie je pre Slovensko platný a nijakým spôsobom záväzný.

„Mojou povinnosťou je pomôcť navrhnúť také kroky, ktoré tento problém vyriešia. Preto navrhujem, aby Vláda SR na niektorom zo svojich rokovaní rozhodla o tom, že chce podpis spod dohovoru stiahnuť,“ objasnil premiér. Dodal, že odmieta ratifikovať Istanbulský dohovor a nechce, aby bolo Slovensko súčasťou takéhoto dokumentu.

Danko nechápe vyhlásenie prezidentky

Podľa Danka sa prezidentka v súčasnosti správa v otázke dohovoru alibisticky, pretože NR SR dávnejšie prijala uznesenie, že o ratifikácii dokumentu rokovať nebude. Šéf národniarov odmietol, že by SNS vyťahovala tému účelovo pred februárovými parlamentnými voľbami.

„Táto vláda by nevznikla, keby nebolo jasne povedané, že Istanbulský dohovor sa nebude ratifikovať. Je v rozpore s Ústavou SR. O tom, že Istanbulský dohovor nemá byť súčasťou nášho právneho poriadku, hovorí aj značná časť verejnosti. Nechápem vyhlásenie prezidentky, že to je politický dokument. To nie je pravda,“ povedal Danko. Dodal, že má obavy, že prezidentka túto tému nebude riešiť do parlamentných volieb.

Dohovor podľa Danka prináša viacero sporných tém, okrem iného napríklad práva pre osoby rovnakého pohlavia a podobne. „Poznám veľa homosexuálov v politike aj v spoločnosti. Odmietam, aby si takéto páry mohli adoptovať deti. Odmietam, aby si tu niekto myslel, že bude naše deti učiť, že si môžu vybrať pohlavie. Chcem, aby Slovensko nikdy neratifikovalo Istanbulský dohovor,“ dodal.

Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko v utorok 4. februára požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov k téme Istanbulského dohovoru.

Podľa Danka totiž hrozí ďalší stret ľudí z koalície PS/Spolu a kotlebovcov pred prezidentským palácom 11. februára. Na tento deň je ohlásené zhromaždenie.