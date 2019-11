Čas-opis 1989 – Nový digitálny projekt SNG k výročiu Nežnej revolúcie

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie spúšťa SNG digitálny projekt s názvom Čas-opis 1989, ktorý ukáže menej známu podobu Novembra ‘89. Na webovej stránke www.1989.sng.sk budú môcť jej návštevníci sledovať vývoj revolúcie deň po dni. K výročiu pripravila SNG aj bohatý sprievodný program!

Spustenie web stránky www.1989.sng.sk: 11. november 2019

Čas-opis 1989 ukazuje menej známu podobu Nežnej revolúcie a je vôbec prvým samostatným, primárne digitálnym projektom SNG. Skúma vizuálnu kultúru Novembra ‘89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, dobových karikatúr, audio a video materiálov. Rozsiahly vizuálny materiál sprevádzajú komentáre aktérov revolúcie aj odborníkov na históriu. Tematické online nástenky sa venujú premene verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií. Zachytávajú solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré zjednotili slovenskú verejnosť.

Návštevníci webovej stránky môžu deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku konceptuálneho umelca Júliusa Kollera ČAS-OPIS. Ten dokumentuje udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. „Hoci Kollerov ČAS-OPIS nemá vizuálnu podobu, rozhodli sme sa použiť ho ako informačnú kostru nášho projektu a aj prostredníctvom neho odkazovať na fakty, udalosti, témy, osobnosti a okolnosti Novembra 1989,“ hovorí kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG a spoluautorka projektu Petra Hanáková.

Každý mesiac roku 1989 predstavuje jeden zošit zložený z desiatok listov linajkového papiera. „Vybrané mesiace ČAS-OPISu vrátane novembra sme v SNG naskenovali a s pomocou dobrovoľníkov prepísali do textovej podoby. Aj vďaka nim si Kollerov denník budú môcť návštevníci prečítať na webe a sledovať tak vývoj udalostí konca roku 1989 nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ dopĺňa Michal Čudrnák, vedúci projektu a oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG. Vývoj webu zabezpečuje platforma lab.SNG, ktorá je zodpovedná aj za ďalšie digitálne projekty SNG (Web umenia, weby a aplikácie k výstavám).

Obdobie prelomu 80. a 90. rokov približuje web prostredníctvom tém ako hranica, verejný priestor, nacionalizmus, sleduje ochranárske hnutie a katolícky disent, fenomén pouličných plagátov, novovznikajúcich médií ako Verejnosť a Zmena, ale nevynecháva ani historické fakty. Témy sú spracované v podobe „online násteniek“ vyskladaných z fotografií od autorov ako Juraj Bartoš, Pavol Breier, Ján Lörincz, Martin Marenčin či Ján Hollý, diel známych výtvarníkov ­– Rudolfa Sikoru, Jozefa Jankoviča a Ľubomíra Durčeka, plagátov zo zbierok Slovenského národného archívu, Slovenského národného múzea, filmových záberov zo Slovenského filmového ústavu a RTVS a množstva ďalšieho obrazového materiálu. Dobové a archívne dokumenty dopĺňajú originálne video rozhovory, v ktorých Soňa Szomolányi, Ján Budaj, Rudolf Sikora, Zuzana Mistríková a Sergej Michalič rozoberajú jednotlivé témy a udalosti nielen Nežnej revolúcie. Obsah webu bude počas novembra a decembra postupne pribúdať, novinky budú zverejňované prostredníctvom newslettra (http://eepurl.com/gFmlHT) a sociálnych sietí SNG. S webstránkou sa budú môcť návštevníci zoznámiť a vyskúšať si ju aj vďaka panelu a dotykovej obrazovke v átriu Esterházyho paláca SNG.

Okrem interaktívneho webu pripravila SNG pre návštevníkov pestrý sprievodný program, workshopy a metodické aktivity. Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG v spolupráci so stredoškolským pedagógom a občianskym aktivistom Jurajom Smetanom pripravuje edukačné aktivity vo forme metodických článkov určených pedagógom stredných a základných škôl. V novembri bude na stránke www.1989.sng.sk zverejnený prvý zo série štyroch medziodborových článkov, ktoré na príklade tém Novembra ‘89 priblížia princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií a budú slúžiť ako pomôcka pri výučbe dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k danej téme a jej presahov do súčasnosti.

Projektový tím: Michal Čudrnák, Petra Hanáková, Lukáš Štepanovský, Zuzana Koblišková

Vizuál/web dizajn: Peter Gála

Video: Juraj Starovecký

Vývoj: Igor Rjabinin, Ernest Walzel, Martin Havala

Texty: Soňa Szomolányi, Agáta Šústová Drelová, Katarína Bohová, Ivana Sujová, Petra Hanáková, Lukáš Štepanovský

Sprievodný program

Streda 13. 11. | 18.00

Čas-opis 1989

Michal Čudrnák, vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG a kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Petra Hanáková v úvode večera predstavia nový projekt Čas-opis 1989, web www.1989.sng.sk a denníky Júliusa Kollera ČAS-OPIS. Nasledovať bude projekcia filmových dokumentov vo výbere a s úvodom Petry Hanákovej.

A poslední budú prvými

Réžia: Kvetoslav Hečko, ČST BA, 1990, 28 min., RTVS

Dokumentárny film o návšteve prezidenta ČSFR Václava Havla v Bratislave v decembri 1989. Film bol nakrútený v spolupráci s VPN.

Diskotéka u ministra

Réžia: Jozef Kaiser, STV BA, hudobno-publicistická relácia pre mládež, 1990, 30 min., RTVS

Rozhovor s ministrom kultúry SR Ladislavom Snopkom, ukážky z programov Čertovo kolo (SFÚ), z folkového stretnutia Ešte mám v srdci prestávku: Pulnoc E., Ivan Hoffman, Zuzana Homolová, Vladimír Merta, Iva Bittová, Karel Kryl, Bez ladu a skladu.

Plagáty ̕89

Réžia: Juraj Johanides, STV BA, zostrih relácií Televízny klub mladých bol skompletizovaný k 10. výročiu Nežnej revolúcie, 1999, 23 min., RTVS

Reportážny dokument o plagátovej tvorbe počas dní Nežnej revolúcie, pohľady do netradičnej galérie, ktorou bola ulica.

Etika a politika

Réžia: Martin Šulík, Slovenská filmová tvorba Bratislava, Štúdio Alef, 1990, 15 min., SFÚ

Reportážny dokument z medzinárodného sympózia Etika a politika, ktoré sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 1990 na Bratislavskom hrade. Sympózium sprevádzala výstava Umenie proti totalite v kurátorskej koncepcii Zuzany Bartošovej. V dokumente hovoria účastníci sympózia Fedor Gál, Erhard Busek, Karel Schwarzenberg, Petr Pithart, Franz König, Ion Druce, Péter Esterházy, Adam Michnik, Pavel Tigrid, László Szigeti.

Esterházyho palác, Berlinka

Vstup voľný

Udalosť na FB

Piatok 15. 11. | 16.30 – 18.00 | Rodina

Bookobrazy: Petr Sís: Múr

Čo je na druhej strane múru? A naozaj nemôžem povedať nahlas, čo si myslím? Cez obrázky spomienok malého pioniera Petra sa spolu vrátime do čias, kedy sloboda nebola samozrejmosťou, no ani napriek múru deťom nikto nezabránil snívať.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris s 10 % zľavou.

Esterházyho palác, suterén

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Udalosť na FB

Utorok 19. 11. | 17.00

Architektúra ̕89

V novembri si pripomíname výročie Nežnej revolúcie z roku 1989. Záver osemdesiatych rokov však u nás nebol spojený len s náhlou zmenou politického svetonázoru – zlomový je aj pre umenie a architektúru. Ako sa formovali nové uličné čiary Bratislavy, ktoré tvorili kulisu udalostiam Nežnej revolúcie? Aj o tom bude jesenná Architúra s architektom Martinom Zaičkom.

Miesto stretnutia: Námestie Ľ. Štúra

Vstupné: 4 € / 2 €

R: kristina.paulenova@sng.sk

Udalosť na FB

Sobota 30. 11.

17.00 – 21.00

Teraz alebo nikdy!

Na sprievodnom podujatí Teraz alebo nikdy! sa s oddelením galerijnej pedagogiky SNG pozrieme na udalosti Novembra ʼ89 z rôznych strán. Na kreatívnom workshope sa budeme zaoberať vizuálnou silou dobových plagátov, vyskúšame si aj takmer zabudnutú techniku výroby plagátov – sprejovanie cez šablóny. Vo vedomostnom kvíze nebudeme sledovať len fakty, dátumy či osobnosti, ale aj nevšedné súvislosti, ktoré nám odhalia napríklad aj denníkové zápisky ČAS-OPISu.

17.00 a 18.30

Premietanie filmu: Plagátyʼ89

Réžia: Juraj Johanides, STV BA, zostrih relácií Televízny klub mladých bol skompletizovaný k 10. výročiu Nežnej revolúcie, 1999, 23 min., RTVS

Reportážny dokument o plagátovej tvorbe počas dní Nežnej revolúcie, pohľady do netradičnej galérie, ktorou bola ulica.

Esterházyho palác, Berlinka

17.30 – 19.00

Kreatívny workshop: Urobiť dobrý plagát je „kumšt“!

Plagát v kontexte Nežnej revolúcie je politickým nosičom. Súčasná politická situácia však opäť popudzuje k prejavom vo verejnom priestore. Sú odkazy Novembra stále aktuálne? Na kreatívnom workshope sa inšpirujeme prepísaným denníkom Júliusa Kollera a dobovými plagátmi, na ktoré budeme tvorivo reagovať. S „pouličným básnikom“ Šimonom Ondrušom budeme vymýšľať texty a odkazy, vizuálnu stránku našich plagátov budeme kreovať s výtvarníkom Marekom Cinom. Na záver zoberieme spreje, vyjdeme von a oblepíme ploty!

Esterházyho palác, átrium

19.00 – 21.00

Nielen vedomostný kvíz

Čo vieme o Nežnej? Čo sa o nej šíri prostredníctvom orálnej histórie, médií a čo vieme z učebníc dejepisu? V kvízovom špeciáli sa zameriame nielen na vedomosti, ale aj na netradičné súvislosti, ktoré zachytil umelec Július Koller vo svojom denníku. Zvýšte si šancu na výhru informáciami z webovej stránky www.1989.sng.sk, na ktorej nájdete archívne videá, fotografie či fakty, ale aj subjektívny pohľad konceptuálneho umelca na danú situáciu a dozviete sa napríklad aj to, aké bolo počasie.

V hre sú atraktívne darčeky z produkcie SNG!

Kvízom bude sprevádzať Ludwig Bagin.

Súťažné tímy je potrebné prihlásiť vopred na: miroslava.misova@sng.sk (max. 4 osoby v jednom tíme)

Vstupné: 2 € / narodení v roku 1989 zdarma

Esterházyho palác, Berlinka

Udalosť na FB

Informácie o programoch sú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk.

Vstup na výstavy v Bratislave je aj v roku 2019 voľný!

Projekt Čas-opis 1989 vznikol aj vďaka podpore Férovej nadácie O2. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

