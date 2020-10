Časť Slovenska zasiahne silný dážď, meteorológovia vydali výstrahy a varujú pred povodňami

Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred dažďom a povodňou z trvalých zrážok v Žilinskom a Prešovskom kraji. Výstraha platí dnes v čase od 8:00 do 12:00. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.

Výstrahu prvého stupňa pred povodňou z trvalých dažďov vydali pre okres Námestovo a Tvrdošín do piatka 2. októbra do 12:00. Výstraha platí aj pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok od štvrtku do piatka 2. októbra do 12:00.

Podľa SHMÚ 1. stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pričom sa môže vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka.