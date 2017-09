Čech Suchánek môže byť prvým čiarovým rozhodcom z Európy, ktorý prenikne do NHL

PRAHA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Český hokejový rozhodca Libor Suchánek sa snaží dostať do NHL.

Ak by sa mu to podarilo, stal by sa prvým čiarovým arbitrom z Európy, ktorý prenikne do najprestížnejšej hokejovej ligy sveta. Suchánek je momentálne v zámorskom kempe, odkiaľ vedie cesta do nižšej AHL alebo spomínanej NHL. Podľa informácií portálu hokej.cz má veľkú šancu presadiť sa v jednej zo spomínaných líg.

„Libor urobil veľký pokrok v angličtine a verím, že má na to uspieť. Pokiaľ ide o výkonnosť, som presvedčený, že sa polovici zámorských čiarových rozhodcov prinajmenšom vyrovná,“ uviedol pre hokej.cz Vladimír Šindler, predseda Komisie rozhodcov Českého zväzu ľadového hokeja. Suchánek šéfov zámorských rozhodcov zaujal na minuloročnom Svetovom pohári. Rozhodoval aj duely na tohtoročných majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríži.