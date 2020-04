Cehlárik zvažuje odchod zo zámoria do Európy, prestup v NHL mu nevyšiel

Peter Cehlárik je jedným z jedenástich slovenských hokejistov, ktorí sa v sezóne 2019/2020 predstavili v prestížnej NHL. Za Boston Bruins však odohral iba tri zápasy a drvivú časť prerušeného ročníka strávil v AHL ako hráč „farmárskeho“ tímu Providence Bruins. Počas štyroch rokov si nevybojoval stále miesto v tíme okolo kapitána Zdena Cháru, aj preto premýšľa nad ďalším smerovaním svojej kariéry.

„Túto sezónu nebolo veľa prechodov z AHL do NHL a za krátky čas, čo som bol v NHL, by sa muselo stať niečo výnimočné, aby som trénera presvedčil a nechal si ma. Hoci sa snažím, nedokážem to. Má rád určité typy hráčov a na to, aby som sa dostal do prvých dvoch útokov, som potreboval bodovať pravidelne. Myslím si, že naša spolupráca príliš nefungovala a rád by som bol za zmenu,“ povedal Cehlárik v rozhovore pre televíziu TA3.

Odchovanec žilinského hokeja priznal, že nechýbalo veľa a mohol si v zámorí vyskúšať pôsobenie v inej organizácii. „Koncom februára sme riešil prestup. Nejaké tímy mali záujem a náš manažér mi povedal, že pokiaľ bude šanca pravidelne hrať v inom tíme, tak ma uvoľní. Nakoniec to však zamietol. Osobne som ešte v tejto sezóne chcel vidieť nejakú inú organizáciu a skúsiť sa tam dostať natrvalo,“ uviedol 24-ročný krídelník.

Peter Cehlárik je bronzový medailista z MS hráčov do 20 rokov spred piatich rokov. Viac než 150 zápasov odohral vo švédskej SHL, v ktorej hral za tím Lulea HF. V otázke na jeho hokejovú budúcnosť nevylúčil možnosť návratu na sever Európy. „Bola by v hre KHL, švajčiarska alebo švédska liga, kde som už pôsobil. Uvidíme,“ dodal 90. hráč draftu NHL z roku 2013.