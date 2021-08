Celoštátny lockdown na Novom Zélande predĺžili, krajina hlási najviac denných prípadov za vyše roka

Celoštátny lockdown na Novom Zélande bude platiť prinajmenšom do piatku. O jeho predĺžení rozhodla v pondelok novozélandská vláda v snahe zastaviť šírenie koronavírusu.

Zdravotnícke úrady oznámili 35 nových lokálnych prípadov nákazy rýchlo sa šíriacim delta variantom vírusu. To je najvyšší denný počet prípadov od apríla minulého roka.

Prvé ohnisko už lokalizovali

Prvé ohnisko nákazy v krajine lokalizovali minulý týždeň. Počet infekcií medzitým vzrástol na 107. Podľa zdravotníckych úradov je väčšina prípadov vzájomne prepojených, čo poskytuje nádej, že epidémiu sa podarí potlačiť. Uviedli tiež, že za posledných šesť dní otestovali približne tri percentá celkovej populácie.

Premiérka Jacinda Ardernová uviedla, že v najväčšom meste krajiny Auckland bude lockdown trvať najmenej do konca mesiaca.

Učia sa na chybách zvyšku sveta

„Potrebujeme viac informácií. Potrebujeme viac istoty. Nechceme riskovať s deltou… Ak nás svet niečo naučil, tak je to opatrnosť s týmto variantom COVID-19,“ povedala Ardernová. Podľa modelov by mala epidémia dosiahnuť svoj vrchol za niekoľko dní a potom by mala ustupovať, dodala premiérka.

Jedným z dôvodov, prečo sa lockdowny na Novom Zélande považujú za nutné, je nízka miera vakcinácie. Plne zaočkovaných je asi 20 percent obyvateľov. Prísne reštrikcie znamenajú, že väčšina ľudí môže opustiť svoje domovy iba v prípadoch, akými sú nákupy potravín a liekov alebo cvičenie.