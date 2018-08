Celta Vigo odmietla ponuku Southamptonu na Lobotku, záujem má aj Paríž St. Germain

VIGO 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku by v priebehu letného prestupového obdobia chcelo získať do svojich služieb viacero klubov z prestížnych európskych líg.

Defenzívny stredopoliar španielskej Celty Vigo má za sebou mimoriadne vydarenú sezónu 2017/2018 a už niekoľko týždňov sa šušká o tom, že v novom ročníku bude hájiť farby iného zamestnávateľa.

Podľa webu Faro de Vigo sú v týchto dňoch najvážnejšími záujemcami o 23-ročného rodáka z Trenčína anglický Tottenham Hotspur a francúzsky šampión Paríž St. Germain, no kým účastník Premier League má čas už iba do štvrtka 9. augusta, klub spod Eiffelovky sa môže na prestupovom trhu činiť až do konca augusta.

Odstupné za Lobotkov transfer by sa podľa spomenutého webu mohlo pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Podľa viacerých správ z Britských ostrovov v uplynulých dňoch prejavil o Lobotku eminentný interes FC Southampton, ale Celta údajne odmietla ponuku vo výške 22 miliónov libier. V nedávnych mesiacoch sa Lobotkovo meno skloňovalo aj v súvislosti s talianskymi značkami SSC Neapol a Inter Miláno.