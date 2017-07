“Célticos” oficiálne predstavia Lobotku, v zmluve má výkupnú klauzulu 35 miliónov eur

VIGO 16. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka v sobotu definitívne spečatil svoj prestup z dánskeho FC Nordsjaelland do španielskeho klubu Celta Vigo.

Dvadsaťdvaročný rodák z Trenčína podpísal so semifinalistom uplynulého ročníka Európskej ligy kontrakt do leta 2022. Galícijský klub nezverejnil detaily transferu, no očakáva sa, že odstupné za hráča by sa malo pohybovať na úrovni 5 miliónov eur.

Výkupná klauzula 35 miliónov eur

“Célticos” oficiálne predstavia Lobotku v pondelok o 12.30 h. “Môj sen je prebojovať sa do zostavy A-tímu a pomáhať mu k dobrým výsledkom, aby sa klub prebojoval do pohárovej Európy,” povedal Stanislav Lobotka vo videovizitke na klubovom twitteri.

“Je to dynamický záložník, ktorý dodáva hre kvalitu, inteligenciu a maximálne fyzické nasadenie. Medzi jeho prednosti patrí dobrá kontrola a rýchle vedenie lopty,” charakterizuje novú posilu Celty web Faro de Vigo, ktorý dodáva, že Lobotka má v zmluve zakotvenú výkupnú klauzulu vo výške 35 miliónov eur.

Na ME ukázal veľkú kvalitu

Príchod hviezdy slovenského mužstva na nedávnych ME hráčov do 21 rokov v Poľsku zrejme urýchli odchod čilského špílmachra Marcela Díaza – záujem už údajne prejavil Betis Sevilla a mexický klub Tigres UANL.

“Celta Vigo sledovala slovenského Mini-Modriča dlhší čas. Lobotka ukázal na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku veľkú kvalitu, zvýšil svoju hodnotu a pritiahol na seba pozornosť mnohých záujemcov,” napísal na adresu Lobotku dánsky Ekstra Bladet s dôvetkom, že galícijský klub má pozitívne skúsenosti s nákupmi v Dánsku, veď v tíme zo štadióna Balaídos pôsobia hneď traja reprezentanti tejto krajiny – Daniel Wass, Andrew Hjulsager a Pione Sisto.