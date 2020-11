Cena Oskára Čepana ide aj tohto roku podľa plánu, meno laureátky/laureáta sa dozvieme v piatok 13. novembra

Napriek náročnému obdobiu sa Cene Oskára Čepana (COČ) darí postupovať podľa pôvodného plánu, meno tohtoročnej laureátky/laureáta bude známe v piatok 13. novembra 2020. Na Slovensko pricestujú dvaja členovia medzinárodnej odbornej poroty – Vjera Borozan a Jaro Varga z Prahy -, ďalší traja (z Minneapolisu, Berlína a Zürichu) budú vystavené diela posudzovať cez živý online stream. Organizátori im sprostredkujú profesionálne, troma kamerami snímanú výstavy aj s komentovanou prehliadkou štvorice finalistov: Ludmily HRACHOVINOVEJ, Daniely KRAJČOVEJ, Kristiána NÉMETHA, Jozefa PILÁTA. Akt odovzdávania sa uskutoční v Novej Synagóge v Žiline bez publika, no bude streamovaný divákom doma, pri obrazovkách či monitoroch; uskutoční sa o 19.00 hod. Cenu organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„Tento rok nebol jednoduchý hádam pre žiadneho z usporiadateľov kultúrnych podujatí. Zásadné rozhodnutie padlo z hľadiska organizácie Čepana hneď na jar, počas prvej vlny pandémie, a to, že ak to možnosti čo i len trochu umožnia, nebudeme posúvať žiaden z dlhodobo vopred naplánovaných termínov – či už šlo o uzávierku otvorenej výzvy na konci marca, zasadnutie medzinárodnej poroty, inštalovanie výstavy finalistiek a finalistov či jej otvorenie. Jeden termín sme však predsa len menili – posunuli sme kvôli sprísňujúcim sa opatreniam otvorenie výstavy o dva dni skôr. Nemáme v úmysle nič meniť ani na výbere laureátky/laureáta porotou a ich vyhlásení, ktoré ponechávame v pôvodnom termíne 13. novembra. Akurát sme museli hľadať optimálne riešenie, ako to dosiahnuť v situácii, keď väčšina poroty nebude môcť byť na výstave fyzicky prítomná,“ povedala riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Keďže pandemická situácia a s ňou súvisiace opatrenia znemožňujú porotcom cestovanie a presuny naprieč kontinentami, boli organizátori nútení vymyslieť alternatívnu formu rozhodovacieho procesu, kto zo štyroch finalistiek a finalistov sa stane víťazom. Vďaka technologickým možnostiam sa dá výstava sprostredkovať porotcom aj cez živý stream, finalistky a finalisti budú môcť novou formou odprezentovať svoje výstavné projekty. Paralelne sa uskutočnia performancie, ktoré sú súčasťou niektorých vystavených diel. Porotcovia budú mať priestor aj na individuálne otázky na autorky a autorov. Po spoločnom

Dopoludní sa presunú na platformu ZOOM, kde budú mať následne štyri hodiny k dispozícii na diskusiu a rozhodovací proces o laureátke či laureátovi.

„V tejto fáze sú všetci porotcovia, finalisti, tím Čepana aj Synagógy pripravení na výzvu zvládnuť budúco-piatkový pokus výberu laureátky alebo laureáta a ich vyhlásenie. Urobíme maximum, aby sme 25. ročník Ceny Oskára Čepana dotiahli do konca so všetkým, čo k tomu patrí. Vrátane potreby rýchlych rozhodnutí, hľadania náhradných riešení, ale najmä radosti a plnohodnotných emócií, ktoré projekt predovšetkým prináša. Každopádne sú už teraz všetci štyria finalisti víťazmi,“ dodala Lucia Gavulová.

Výstava sa verejnosti sprístupnila 30. septembra 2020, no z dôvodu nebezpečenstva šírenia ochorenia Covid 19 bola vo svojom priebehu zatvorená a pre verejnosť zatiaľ stále zatvorená ostáva. Divácka cena, ktorá sa jednému z finalistiek a finalistov udelí tento rok po druhý krát v histórii Ceny, sa nevyhlási spolu s cenou poroty, ale až na záver výstavy, 6. decembra 2020. Výstavu v priestoroch Novej Synagógy v Žiline kurátorsky pripravili Lucia Gavulová a Viktor Čech.

Do Ceny Oskára Čepana 2020 sa v súlade s podmienkami a štatútom projektu prihlásilo 36 umelkýň a umelcov do veku 40 rokov. Uzávierka výzvy bola 31. marca 2020 o polnoci. Medzinárodná porota zasadala – taktiež v rámci ochranných opatrení – online v pôvodne plánovanom termíne, 23. apríla, aby vybrala tohtoročných finalistov.

Členkami a členmi poroty Ceny Oskára Čepana pre roky 2019 a 2020 (a teda pokračujúcimi porotcami z minulého roka) sú: Vjera Borozan (CZ) – historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia pražskej AVU, Bartholomew Ryan (USA) – nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies / Bard College a Jaro Varga (CZ/SK) – umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia. Novými členmi v porote na obdobie rokov 2020 a 2021 sú: Kathrin Bentele (CH) – kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne KW Berlín a Jan Verwoert (NL) – kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy of the Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame.

POROTA CENY OSKÁRA ČEPANA 2020:

Kathrin Bentele /CH/ zastávala pozíciu výkonnej kurátorky v Artists Space v New Yorku (USA) a Kunsthaus Glarus vo Švajčiarsku. Od minulého roku pôsobí ako kurátorka v KW Institute for Contemporary Art v Berlíne. V Zürichu bola súčasťou edičného tímu vydavateľstva JRP|Ringier. Organizovala sériu programov pre verejnosť v Kunsthalle Zürich a 186f. Kepler, v rámci ktorých angažovala umelcov ako Rosa Aiello, Dara Birnbaum, Tony Cokes, Carolyn Lazard, Georgie Nettell, Richard Sides, či Erik & Harald Thys. Odborné texty venované súčasnému umeniu publikuje v magazínoch Artforum, Texte zur Kunst a Brand-New-Life.

Vjera Borozan /CZ/ je historička umenia a kurátorka, pôsobiaca v Prahe, kde v roku 2011 získala doktorandský titul na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V minulosti prednášala na Fakulte výtvarných umení v Brne, aktuálne prednáša na Akadémii výtvarných umení v Prahe (od roku 2009). Pracovala ako riaditeľka Národného múzea v Čiernej Hore (2017-2018) a spolupracovala s iniciatívou súčasného umenia tranzit.cz.

Bartholomew Ryan /USA/ je nezávislý kurátor, ktorý pôsobí v Minneapolise (USA). Je držiteľom MA titulu z Centra kuratoriálnych štúdií na Bard College (2009). V minulosti pôsobil ako Milton Fine Curator v Andy Warhol Museum v Pittsburghu a ako Assistant Curator vo Walker Art Center v Minneapolise, kde bol spolukurátorom ambiciózneho historického výstavného projektu International Pop (2015). V roku 2013 kurátoroval výstavu 9 Artists, multugeneračný skupinový projekt o meniacej sa role umelca v súčasnej kultúre v kontexte rozvíjajúcej sa geopolitiky a súčasného umenia.

Jaro Varga /CZ, SK/ vyštudoval magisterské a doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a absolvoval študijné pobyty na ABK vo Viedni, ASP vo Vroclavi a SRU v Pensylvánii. Vystavoval v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Národní galerii v Prahe, na Prague Biennale 6, vo FUTURA v Prahe, v Kunstraum Kreuzberg v Berlíne, v ZKU v Berlíne, Secession vo Viedni, v Triangle Arts Association v New Yorku, v National Museum of Contemporary Art v Soule, v The 8th Floor Gallery v New Yorku a v Gdansk Municipal Gallery. V rokoch 2015 až 2017 pôsobil ako šéfkurátor galérie MeetFactory v Prahe, kde působí a žije. V celom spektre svojich aktivít sa primárne zaoberá problematikou expandovanej role umelca a umenia.

Jan Verwoert /NL/ je kritik, kurátor a publicista v oblasti súčasného umenia a kultúrnej teórie, ktorý žije a pracuje v Berlíne. Je prispievateľom a editorom magazínu frieze, jeho texty sú publikované v rôznych žurnáloch, antológiách a monografiách. Vyučuje na Piet Zwart Institute v Rotterdame a ako profesor teórie pôsobí na Oslo National Academy of the Arts. V minulosti bol členom poradného výboru Kunstverein Mníchov a hosťujúcim profesorom na Royal College of Art v Londýne. V roku 2016 bol editorom antológie umeleckého vedenia No New Kind of Duck – Would I know how to say what I do? (Diaphanes & UdK Graduate School, Zürich, Berlín).

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collective (od roku 2018 spoluorganizátor Ceny), programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Projekt sprevádza aj nová webová stránka oskarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje.

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia

Spoluorganizátor: collective, Nová synagóga Žilina

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partner: J&T Banka

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards

Komunikačný partner: SKPR STRATEGIES

Mediálni partneri: Denník N, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, SITA, WebNoviny.sk, Flash Art, Artalk.cz, Vlna

Informačný servisZuzana Golianová / Mediálna podpora COČ 2020