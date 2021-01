Cena Oskára Čepana otvára nový ročník 1. februára, dejiskom bude Bratislava

Cena Oskára Čepana vstupuje do nového ročníka, vizuálni umelci/umelkyne do veku 40 rokov sa môžu prihlasovať od pondelka, 01. 02. 2021 na stránke www.oskarcepan.sk, až do uzavretia výzvy, 31. 03. 2021 o polnoci. Výstava finalistov/finalistiek sa uskutoční koncom roka v Bratislave, výstavné priestory sú v rokovaní. Organizátor verí, že všetky okolnosti dovolia zrealizovať 26. ročník Ceny plnohodnotne. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.

„K organizácii Ceny Oskára Čepana v roku 2021 pristupujeme s novou energiou a nadšením. Minulý rok bol plný neistôt a hoci tento sa bude podľa všetkého niesť z globálneho hľadiska v podobnom duchu, my sme z hľadiska organizácie poučenejší. Som presvedčená, že sa nám opäť podarí plnohodnotne zrealizovať všetky fázy projektu a priniesť aj mnoho iného, čo tento rok plánujeme,” uviedla riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Prvou fázou ročníka je otvorená výzva, sprístupnená na oskarcepan.sk. Záujemcovia/záujemkyne si jednoducho vytvoria vlastný účet, v sekcii Prihlásiť a Zaregistrovať nového uchádzača, na ktorý nahrajú svoje cv, stručné autorské stanovisko a portfólio.

Zároveň sa v tomto období intenzívne rokuje o mieste konania výstavy a sprievodných podujatí a komunikuje s novými členmi poroty pre tento a budúci rok.

„Zasadnutie medzinárodnej poroty bude v apríli, ak to pandemické opatrenia umožnia, budeme za fyzické stretnutie porotcov v Bratislave, hoci ako sa minulý rok ukázalo, osvedčilo sa aj z núdze zorganizované online výberové kolo. Urobíme však určite všetko preto, aby sa minimálne na jeseň mohli porotcovia stretnúť na výstave finalistiek a finalistov naživo, pretože fyzický kontakt a zážitok s dielami na výstave je kľúčový. Všetko však definitívne záleží na zložení finálovej štvorky, teda s kým budeme pripravovať výstavu a akým spôsobom k tomu pristúpime. Toto sa ukáže najskôr v apríli, po prvom zasadnutí poroty. V tomto smere však chystáme viacero koncepčných a ideových zmien, týkajúcich sa samotnej výstavy. Doteraz skôr pasívny formát by sme chceli pretransformovať na živšiu a dynamickejšiu diskurzívnu platformu s posilnením rozmeru spolupráce všetkých zúčastnených strán,“ doplnila Lucia Gavulová.

Laureáta/laureátku 25. ročníka Ceny Oskára Čepana čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku v programe Residency Unlimited (RU), finančná odmena a samostatná výstava.

„Rezidenčný pobyt, ktorý laureátka Daniela Krajčová získala ako súčasť ocenenia v Cene Oskára Čepana 2020, sa z jej rozhodnutia presúva do online priestoru, hoci možnosť vycestovania a jeho fyzického konania nebola ohrozená a bola poskytnutá v riadnom termíne, ktorý je pre našich laureátov a laureátky každoročne v mesiacoch marec a apríl. Online rezidencia je za uplynulý rok pre RU už overeným a funkčným formátom. Súčasťou online sprostredkovaných meetingov, prezentácií portfólia a studio visits, ktoré sa konajú podľa špecificky na mieru nadizajnovaného rozvrhu odborníkov z RU vo vzťahu k Danielinej tvorbe a diskurzu, o ktorý sa zaujíma, budú aj niektoré verejne online stremované diskusie a eventy s autorkou,“ uzavrela v súvislosti minulým ročníkom Lucia Gavulová. O aktivitách Daniely Krajčovej v kontexte online rezidencie bude Cena informovať na svojich sieťach.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii s platformou collective, s podporou programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards. Projekt sprevádza aj nová webová stránka oskarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje.

