Cena Oskára Čepana v stave vojny nemôže byť rovnaká ako v mierových časoch

Kultúrna iniciatíva Cena Oskára Čepana cíti solidárnosť s obeťami vojny a vyslovuje sa proti agresii a porušovaniu ľudských práv. Organizátori cítia, že projekt nemôže byť rovnaký ako v mierových časoch. Preto sa tento rok rozhodli pre nesúťažný model a nevyhlásenie laureáta či laureátky v závere. Ocenením bude spoločná výstava vybraných umelcov a umelkýň. Otvorená výzva na prihlasovanie sa je prístupná do 31. marca tohto roku. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia po 27. raz.

„Svojou prácou chceme prispieť k obhajobe a posilňovaniu hodnôt, ktoré považujeme za správne a ktorých devastácia sa nám odohráva priamo pred očami. Vyzývame k prihlasovaniu sa vizuálnych umelcov a umelkýň do veku 40 rokov, ktorí žijú na Slovensku, alebo sa tu narodili, absolvovali tu vysokú školu a odišli žiť do zahraničia. Prihlásiť sa je možné do 31. 03., do polnoci, cez webovú stránku oskarcepan.sk. Mená vybraných umelcov a umelkýň budú známe v apríli,“ povedala riaditeľka projektu Lucia Gavulová.

Aktuálny, v poradí 27. ročník Ceny Oskára Čepana, ostáva v hlavnom meste. Vlani po prvý raz nadviazali organizátori spoluprácu s Kunsthalle Bratislava, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku. V jej výstavných priestoroch sa uskutoční finálová výstava umelcov a umelkýň.

„Súťaž, resp. „meranie si síl“, obzvlášť v týchto časoch je niečím, čo sa možno viac ako inokedy vyslovene nehodí; možnosť súťažiť na základe slobodnej voľby je relevantné v stave mieru, keď sa ľudia majú v rámci možností dobre a možno lepšie znášajú očakávania a tlaky, ktoré projekt tohto charakteru so sebou nesie. Teraz sa ani nám príliš nedarí podporovať tento naratív. Rozhodli sme sa preto tento rok vyhlásiť Cenu Oskára Čepana v podobe štipendia, teda podpory vzniku nových umeleckých projektov alebo dokončenia rozpracovaných a ich prezentácie formou spoločnej výstavy, bez vyhlásenia laureáta či laureátky v závere. Stav vojny je stav prechodný, no nikto nevie, ako dlho môže trvať. Ak sa raz do Európy vráti mier, možno sa budeme vedieť vrátiť aj k modelu súťaženia. Zatiaľ sa nám o tom premýšľa ťažko…,“ dodala Lucia Gavulová. „Začiatkom mája zároveň uskutočníme verejný panel, v rámci ktorého sa o smerovaní ceny budeme rozprávať s relevantnými odborníkmi a odborníčkami. Bližšie informácie budeme komunikovať včas.“

Rok 2022 je pre Cenu Oskára Čepana okrem iného aj „spájajúcim“ rokom, v zmysle stretnutia sa v ňom štyroch ročníkov naraz. Len koncom februára skončila spoločná výstava minuloročných finalistov a finalistiek, koncom apríla sa uskutoční prezentácia laureáta z roku 2019 Erika Sikoru a onedlho na to samostatná výstava víťazky Ceny Oskára Čepana 2020 Daniely Krajčovej. Zároveň sa pripravuje vydanie publikácie k Cene Oskára Čepana 2020 a taktiež publikácia k Cene Oskára Čepana a výstave All In. At Least, a Possibility… , ktoré sa týkali roku 2021. Na jeseň je naplánovaná samostatná výstava laureátky z roku 2018 Emílie Rigovej vo viedenskom mumok-u.

