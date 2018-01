Čepelová na Australian Open končí, na postup do 2. kola jej nestačil náskok setu a brejku

MELBOURNE 16. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Jana Čepelová prehrala 7:6 (4), 3:6, 1:6 s rovnako nenasadenou Američankou Lauren Davisovou v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Nestačil jej náskok setu a brejku.

Zverenkyni Martina Zathureckého Čepelovej nevyšiel proti Davisovej vstup: rýchlo bola dolu 0:3 dokonca s dvojitým brejkom.

Preklopila však na 4:3 a za stavu 5:6 a príjem si vynútila tajbrejk. V ňom naznačila rozhodnutie vo svoj prospech odskočením na 4:0.

Pri skóre 5:1 síce pripustila zápletku v podobe stavu 5:3, ale od 6:3 zužitkovala druhý setbal. Na začiatku druhého dejstva Slovenka dosiahla brejk, ale náskok si neudržala. Na returne v siedmej hre viedla nádejne 30:0, nepridala však nadstavbu a čoskoro namiesto črtajúceho sa náskoku 4:3 s brejkom mala manko 3:5 a 15:40 na príjme.

Rybáriková jedinou Slovenkou v 2. kole

Eliminovala oba setbaly Američanky a vzápätí sama disponovala brejkbalom, súperka si však poradila s touto situáciou a po jej štvrtom setbale sa išlo do tretej časti. V nej Čepelová ustála dve hrozby na servise v otváracej hre (1:0), ale následne nepremenila tri brejkbaly, dva v rade (1:1), potom prišla o podanie (1:2) a Davisová sa definitívne chopila taktovky.

Čepelová sa teda nepridala ku krajanke Magdaléna Rybárikovej, ktorá už v pondelok zdolala inú Američanku Taylor Townsendovú a v stredu si zmeria sily s Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Úvodné prekážky neprekonali Dominika Cibulková, kvalifikantky Viktória Kužmová a Karolína Schmiedlová a v utorok držiteľka tzv. chráneného renkingu Kristína Kučová.

Lukáš Lacko takisto v utorok zaskočil kanadského rekonvalescenta s minulosťou trojky svetového rebríčka Milosa Raonica a bude hrať s Argentínčanom Nicolásom Kickerom. Slováci v 1. kole skončili so sumárnou bilanciou 2:5.

Petkovicová vyradila Kvitovú

Dvadsaťštyriročná Košičanka Čepelová (110.) nemala s Davisovou vzájomnú minulosť. Bývalá členka Top 50 hrala v metropole Viktórie štvrtýkrát. Pri debute v sezóne 2013 bola v 2. kole, v roku 2014 ani vlani (2:6, 2:6 so Španielkou Carlou Suárezovou-Navarrovou) na to nenadviazala. Až do 3. kola sa prebojovala na Wimbledone 2012 a 2016.

Čepelovej rovesníčka Davisová figuruje na 76. pozícii v počítačovom poradí o 50 miest pod svojím doterajším maximom z mája 2017. V januári spomenutého roka si vybojovala v novozélandskom Aucklande svoj dosiaľ jediný primát pod hlavičkou WTA, nedávno tam však uhrala len tri gemy v 1. kole proti krajanke Sachii Vickeryovej.

Davisová bude vo štvrtok hrať s charizmatickou nemeckou tridsiatničkou s balkánskym pôvodom Andreou Petkovicovou (98.). Niekdajšia deviatka hodnotenia v utorok prevýšila českú dobyvateľku Wimbledonu 2011 a 2014 a bývalú dvojku systému Petru Kvitovú v dráme 6:3, 4:6, 10:8.

V rozhodujúcom sete nepykala za premrhanie náskoku 4:0 a nedoplatila ani na nevyužitie troch mečbalov, dvoch za sebou, na returne v desiatom geme. Neskôr Nemka dvakrát zvládla prijímanie proti prehre.

Australian Open – dvojhra žien – 1. kolo

Lauren Davisová (USA) – Jana Čepelová (SR) 6:7 (4), 6:3, 6:1