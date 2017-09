Čepelová prehrala trojsetovú bitku a v Tokiu nevyzve Cibulkovú

TOKIO 19. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Jana Čepelová neuspela v 1. kole dvojhry na turnaji WTA Premier Toray Pan Pacific Open v japonskom Tokiu ((dotácia 1 milión USD, tvrdý povrch DecoTurf vonku). Čepelová prehrala s rovnako nenasadenou Češkou Kateřinou Siniakovou za 114 minút 6:1, 3:6, 4:6 a nevyzve krajanku Dominiku Cibulkovú v osemfinále.

Čepelová (108. v rebríčku WTA) ukázala v Tokiu dobrú formu, keď prešla tromi kolami kvalifikácie až do hlavnej súťaže. Proti Siniakovej vyhrala prvý hladko set 6:1, v druhom podávala za stavu 3:4, ale odvtedy už nezískala ani gem. V rozhodujúcom dejstve sa Čepelová dotiahla z 1:4 na 3:4, ale koncovka jej opäť nevyšla. V treťom súboji proti 21-ročnej Češke o tri roky staršia Slovenka tretíkrát neuspela.

Dominika Cibulková nasadená ako piata si predtým poradila so Španielkou Carlou Suárezovou-Navarrovou 6:3, 6:3. Cibulková a Čepelová sa stretli vo vzájomnom stretnutí nedávno na sklonku augusta v 1. kole dvojhry na US Open v New Yorku, v troch setoch zvíťazila skúsenejšia Cibulková / 6:7 (5), 6:3, 6:2 /.

Tokio – dvojhra – 1. kolo:

Kateřina Siniaková (ČR) – Jana Čepelová (SR) 1:6, 6:3, 6:4 za 114 minút