Černák sa zranil pri blokovaní strely, Caroline stihol uštedriť tri bodyčeky (video)

Slovenský hokejista Erik Černák nedohral štvrtkový zápas NHL, v ktorom jeho Tampa Bay zdolala Carolinu (3:1). Jeden z kľúčových obrancov obhajcu Stanleyho pohára odohral v druhej tretine len štyri striedania. Potom sa snažil zablokovať strelu súpera a utrpel pri tom zranenie v dolnej časti tela.

Puk ho trafil do nohy a následne s problémami odišiel na striedačku a už sa späť na ľad nevrátil. Černák v zápase odohral 8:24 min a za ten čas stihol uštedriť súperom tri bodyčeky a raz vystrelil na bránku.

Ak by mal Černák nejaký čas absentovať, podľa trénera Jona Coopera by to bola pre tím tvrdá rana. „Černák je jeden z dôležitých defenzívnych hráčov Lightning. Ak bude nútene pauzovať, v zostave Tampy Bay ho v druhom obrannom páre nahradí Luke Schenn,“ uviedol web CBS Sports.

Košický rodák odohral v aktuálnej sezóne NHL 16 zápasov, v ktorých si pripísal štyri asistencie, štyri plusové body aj desať trestných minút. Dva zápasy už v januári vynechal pre zranenie v hornej časti tela.