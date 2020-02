Černákov gól pomohol Tampe k víťazstvu, Ovečkin sa dostal pred legendárneho Messiera (video)

Slovenský hokejista Erik Černák prispel gólom k víťazstvu Tampy Bay na ľade Anaheimu 4:2 v piatkovom zápase NHL. Dvadsaťdvaročný obranca bol v 15. min na konci skvelej kombinácie elitného útoku Lightning, brankára Ducks Johna Gibsona prekonal strelou pomedzi betóny. Hokejisti Tampy Bay sa vtedy ujali vedenia 2:1. Defenzívne ladený bek strelil piaty gól sezóny a celkovo si pripísal desiaty bod.

Černák sa prvýkrát v sezóne dočkal gólu vo dvoch zápasoch po sebe, 29. januára strelil víťazný na ľade Los Angeles. Košický rodák celkovo odohral zápas s bohatým štatistickým zápisom. Počas 18:12 min na ľade strelil gól, trikrát vystrelil na bránku a pridal aj tri bodyčeky, dve zablokované strely, dve trestné minúty a jeden plusový bod.

Ovečkin sa vyrovnal Pastrňákovi

Z víťazstiev sa v piatok radovali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí boli v hre so svojimi mužstvami. Body do tabuľky produktivity si nepripísali. Útočník Washingtonu Richard Pánik bol pri triumfe Washingtonu v Ottawe (5:3) a obranca Zdeno Chára ako kapitán priviedol Boston k víťazstvu vo Winnipegu (2:1). Chára strávil na ľade takmer 22 minút, pripísal si 3 „hity“, 1 zablokovanú strelu a mínusový bod.

Pánik odohral necelých desať minút v treťom útoku Capitals s bilanciou 1 strela a 3 bodyčeky. Rus Alexander Ovečkin pokračuje vo skvelej streleckej forme. Sezónne maximum 11 streleckých pokusov premenil na dva góly. Prvým v polovici zápasu zvýšil náskok svojho tímu na 3:1 a druhým 15 sekúnd pred koncom tretej tretiny pečatil do prázdnej bránky triumf na 5:3. Boli to v podaní ruského „snajpera“ góly s poradovým číslom 36 a 37 v tejto sezóne, čím sa vyrovnal Čechovi Davidovi Pastrňákovi na čele poradia najlepších strelcov NHL. Z historického hľadiska sa 34-ročný moskovský rodák dostal na 695 gólov a posunul sa na ôsme miesto pred legendárneho Kanaďana Marka Messiera. Potreboval na to 1135 zápasov v profilige. V krátkom slede niekoľkých týždňov sa takto Ovečkin v streleckej tabuľke večnosti dostal pred Maria Lemieuxa, Steva Yzermana a teraz aj Messiera. Najbližšou jeho métou bude 708-gólový Mike Gartner. Líder historického poradia Wayne Gretzky má na konte 894 gólov.

Carlson sa dostal pred Johanssona

„Mohli ste vidieť, ako celý tím tomu podriaďoval všetko, aby som mohol streliť gól. Vždy keď ma na ľade mohli nájsť prihrávkou, urobili to. Mal som veľké množstvo šancí a mohol som streliť viac gólov. Nakoniec boli dva a ideme ďalej,“ uviedol Alexander Ovečkin na webe NHL. „Je úžasné vidieť ako aj fanúšikovia súpera ocenia momenty, ktoré sú súčasťou histórie. Myslím si, že Alex si to zaslúži za to, akú má kariéru,“ uviedol na adresu Ovečkina elitný obranca tímu John Carlson.

Asistencia pri góle T.J. Oshieho bola v jeho podaní 48. v tejto sezóne a celkovo 362. v kariére, čím sa dostal pred Calleho Johanssona, dosiaľ historicky najviac asistujúceho obrancu Washingtonu. Neskôr Carlson pridal ešte jednu asistenciu a so 62 bodmi uzatvára desiatku najproduktívnejších hráčov NHL. „Vynechal All Star Game, aby sa lepšie pripravil na záverečnú časť sezóny a nasmeroval nás do dobrej pozície pred play-off. Je skvelé ako permanentne dokáže strieľať góly, a to mu toho ešte brankár súpera veľa pochytal,“ skonštatoval tréner Washingtonu Todd Reirden.

Návrat Raska po otrase mozgu

Boston vyhral vo Winnipegu vďaka víťaznému gólu Jaka DeBruska, ale aj 37 zásahom brankára Tuukku Raska. Fín sa vrátil do diania po štyroch zápasoch, ktoré odchytal Jaroslav Halák. Rask na ľade chýbal pre symptómy otrasu mozgu od 14. januára. Rask utrpel druhý otras mozgu v priebehu dvanástich mesiacov. Vlani mal problémy po zrážke s českým útočníkom New Yorku Rangers Filipom Chytilom, v polovici januára ho trafil lakťom do hlavy švédsky forvard Columbusu Blue Jackets Emil Bemström. „Bol ohromný. Vynechal určitý čas, ale vrátil sa vo veľkom štýle. Výborne sledoval puk a celkovo hral veľmi dobre,“ pochválil Raska tréner Bruce Cassidy, cituje ho portál NHL. „Dobre som cítil puk, ale fyzicky to po dlhšej pauze ešte nebolo ono. Prvé strely po takej prestávke je stále cítiť,“ skonštatoval 32-ročný Fín.

Edmonton si poradil s obhajcom trofeje St. Louis 4:2 a z hviezdnej dvojice útočníkov Oilers sa tentoraz presadil iba Leon Draisaitl. Nemecký reprezentant sa dostal na 29 gólov a 79 bodov v sezóne a o dva body predstihol kolegu z útoku Connora McDavida na čele kanadského bodovania NHL. Syn trénera HC Košice Petra Draisaitla predĺžil svoju bodovú sériu na 10 zápasov, počas ktorých zaznamenal 7 gólov a 11 asistencií. „Hrali sme proti silnému súperovi, ktorý vie ako vyhrávať dôležité zápasy. Nám sa to dnes podarilo a veľmi nám to zvýši sebavedomie,“ uviedol Leon Draisaitl.