Čerstvý držiteľ Ceny Anděl Miro Žbirka si v novom klipe pripomína Formanov Konkurs aj legendárny SEMAFOR

BRATISLAVA 12. marca 2019 (WBN/PR) – Nový singel Mira Žbirku „Každý chce byť naj“ z oceňovaného Double Albumu vo videoklipe pripomína dobu slávneho divadla SEMAFOR a kultového filmu Miloša Formana Konkurs, ktorý mal premiéru pred 55. rokmi (28.2.1964). Rovnako ako film, sa aj videoklip v réžii Davida Žbirku nakrúcal v priestoroch legendárneho divadla a podobne ako vo filme, sa v klipe objaví najznámejšia osobnosť tohto divadla, pán Jiří Suchý.

„Som veľmi rád, že sa takto neplánovane v klipe spojil film, ktorý mám rád, s divadlom, ktoré v histórii československej hudby veľa znamenalo. Vtedy sa mladé talenty hľadali na konkurzoch, dnes je to v talentových súťažiach. Ale jedno sa nezmenilo, že tam každý chce dokázať, že je ten naj. Potešilo ma, že David sa rozhodol spracovať klip práve týmto spôsobom, ale aj to, že som v ňom nemusel hrať hlavnú úlohu,“ povedal s typický humorom spevák a dodal: „Bol som nesmierne poctený, že si pán Jiří Suchý našiel čas a prijal úlohu v našom klipe. A že nám to umožnil nakrúcať priamo u nich v divadle je pre mňa veľká česť“.

Okrem šéfa divadla SEMAFOR, ktoré tento rok oslavuje šesťdesiat rokov svojho úspešného fungovania v klipe účinkujú aj muzikant Honza Horáček, herečka a speváčka Dáša Zázvůrková, či syn zosnulého bubeníka skupiny Olympic youtuber a hudobník Milan Peroutka. Hlavné úlohy stvárnili mladé herečky Ester Grohová a Františka Brzobohatá.

Každý chce byť naj:

Podobne ako album je aj videoklip „double“. K anglickej verzii Nothing Ever Rhymes s textom legendárneho anglického textára a básnika Petea Browna.

Nothing Ever Rhymes:

Marca 2019 Miro Žbirka na slávnostnom odovzdávaní cien Českej hudobnej akadémie v pražskom Fórum Karlín vystúpil naživo s nevidomou talentovanou českou klavíristkou Ráchel Skleničkovou v premiére s veľkým ohlasom zahral skladbu Čistý svet. Počas večera premenil aj nomináciu na víťazstvo v kategórii Sólový interpret a získal svoju prvú sošku Anděla.

„Je to príjemný pocit, keď zistíte, že album oslovuje fanúšikov aj hudobných odborníkov. Ocenenie od nich si veľmi vážim. Je to odmena za mesiace strávené pri príprave albumu a spolu s ohlasom fanúšikov to dáva znamenie, že idete správnym smerom. Cena ma potešila o to viac, že na Slovensku momentálne žiadne takéto akcie nemáme,” povedal po ocenení spevák a skladateľ.

Vstupenky na dva veľké koncerty 3.12.2019 v O2 Aréne v Prahe a 5.12.2019 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sú už v predaji a veľmi dobre sa predávajú. Spolu s uznávanými anglickými a americkými hudobníkmi na nich Miro Žbirka naživo predstaví nový Double Album a s ďalšími exkluzívnymi domácimi a zahraničnými hosťami zahrá aj veľké hity svojej úspešnej štyridsaťročnej sólovej hudobnej kariéry. Ich predzvesťou bude 26.10.2019 už tradične koncert v Londýne.

