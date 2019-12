Češka Ester Ledecká po čase opäť šokovala lyžiarsky svet, vyhrala zjazd v Lake Louise

Česká reprezentantka Ester Ledecká sa stala senzačnou víťazkou úvodného ženského zjazdu novej sezóny Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach v kanadskom Lake Louise. Ledecká zvíťazila s náskokom 35 stotín sekundy pred Švajčiarkou Corinne Suterovou a 45 stotín pred Rakúšankou Stephanie Venierovou. Líderka Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová obsadila desiatu priečku.

Prvý triumf pre Česko

Preteky v Lake Louise sa začali s hodinovým oneskorením z dôvodu množstva nového snehu na trati. Z rovnakej príčiny organizátori znížili štart zjazdu.

Ledecká získala svoj prvý triumf v pretekoch SP v kariére napriek vysokému štartovnému číslu. Takmer navlas zopakovala svoj husársky kúsok spred roka a pol, keď na ZOH v kórejskom Pjongčangu rovnako s číslom 26 zdolala kompletnú konkurenciu a vybojovala zlato v super G.

Aktuálne sa zásluhou 24-ročnej Ledeckej Česko teší z historicky prvého triumfu v pretekoch SP v zjazde žien.

Mesiac v Kanade

Dvojnásobná olympijská víťazka Ledecká celý november trénovala v Kanade, záverečnú prípravu pred SP 2019/2020 absolvovala v stredisku Nakiska v provincii Alberta.

Najznámejšia obojživelníčka na snehu, ktorá úspešne kombinuje snoubording so zjazdovým lyžovaním, má rada kanadské Lake Louise, vlani tam bola v zjazde desiata a rok predtým dokonca siedma. Až do piatku to bolo jej najlepšie umiestnenie vo Svetovom pohári v allpskom lyžovaní.

„Boli to krásne preteky, pracovníci na trati odviedli výbornú robotu. Ja som mala vo svojej jazde šťastie. Ak zostanem na prvom mieste aj na konci pretekov, bude to moje šťastie ešte väčšie,“ uviedla Ester Ledecká na webe laola1.at.